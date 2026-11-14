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    SEPAH: Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşüb

    Region
    • 14 noyabr, 2026
    • 08:27
    SEPAH: Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşüb

    Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşüb.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) məlumat yayıb.

    "Bu gün səhər saatlarında əvvəlki xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq, izləmə və identifikasiya sistemlərini söndürən, Hörmüz boğazının şərqindəki təhlükəli və qadağan olunmuş ərazidə hərəkət edən neft tankeri dəniz minasına çırpılıb", - HDQ-dən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, nəticədə tankerdə yanğın baş verib və gəmi hərəkətsiz qalıb. SEPAH-ın bəyanatında bildirilib ki, Hörmüz boğazının şərqindəki qadağan olunmuş ərazidə hərəkət edən və qayda pozan neft tankerləri dəniz minalarına çırpılaraq yanğınla üzləşəcək.

    Xatırladaq ki, gecə saatlarında boğazın cənubunda iki neft tankeri minaya düşüb.

    Mina partlayışı Hörmüz boğazında gərginlik İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
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