Нефть марки Brent подорожала до 83,25 доллара за баррель

Цены на нефть повысились в понедельник после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Цены на нефть повысились в понедельник после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,25 доллара за баррель.

Это на 0,29 доллара (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В пятницу эти контракты подешевели на 0,71 доллара (0,9%), до 82,96 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3 доллара (0,38%) до 78,41 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на 0,84 доллара (1,1%) до 78,11 доллара за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 6%, WTI – почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, – Arab Light – увеличится на 0,9 доллара за баррель. В результате, он будет стоить на 2,9 доллара больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.