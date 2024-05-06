В южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии

В связи с ремонтными работами сегодня в нескольких районах на юге Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

В связи с ремонтными работами сегодня в нескольких районах на юге Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Подача электроэнергии будет прекращена с 10:00 до 15:00 в селах Билне и Астанлы Ярдымлинского района, с 10:00 до 12:30 - в части Билясуварского района, с 10:00 до 15:00 - в части города Лянкярана, в селах Рво, Шову, Вел, Сиявар, Шагласер, Джил, Хархатан, с 10:00 до 13:00 - в селах Сиёв, Билявар и Лармаруд Лерикского района.

Энергоснабжение будет также временно прекращено сегодня с 10:00 до 12:00 в селах Джанган, Лаллар, Эдиша, Солтанкенд, Таирли Джалилабадского района, с 12:30 до 15:00 - в селах Боюк Ходжавар, Банбашы, Гызылагадж, Виляш, Онджягала, Бадалан, Хишкадара Масаллинского района.