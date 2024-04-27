Цены на нефть завершили неделю "в плюсе"

Цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом.

Цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на 0,49 доллара (на 0,6%) - до 89,5 доллара за баррель.

Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали за день на 0,28 доллара (на 0,3%) и составили 83,85 доллара за баррель.

Это максимальные показатели с 16 апреля, сообщает MarketWatch.

За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

"На нефтяных рынках, безусловно, все еще присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают 80 долларов", - полагает соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его словам, если бы не ситуация на Ближнем Востоке, то, скорее всего, они находились бы "в лучшем случае" в диапазоне от 70 до 75 долларов за баррель, поскольку спрос на бензин в последние недели падал, а ОПЕК+ уже какое-то время не вносит изменений в свою политику добычи.