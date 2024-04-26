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Туркменистан объявил предквалификацию на строительство первого в стране подземного хранилища газа

Туркменистан объявил предквалификацию на строительство первого в стране подземного хранилища газа Государственный концерн «Туркменгаз» сегодня объявил предквалификационный отбор для участия в международном тендере на строительство подземного хранилища газа (ПХГ)
Энергетика
26 апреля 2024 г. 13:57
Туркменистан объявил предквалификацию на строительство первого в стране подземного хранилища газа

Государственный концерн "Туркменгаз" сегодня объявил предквалификационный отбор для участия в международном тендере на строительство подземного хранилища газа (ПХГ).

Как сообщает Report, претенденты могут представить свои документы в тендерную комиссию в течение 30 рабочих дней, начиная с 26 апреля.

Правительство Туркменистана ранее заявило о намерении построит в стране первое ПГХ для создания запасов товарного газа.

По оценке "Туркменгаз", создание такого хранилища позволит уравновесить сезонные колебания в добыче и потреблении природного газа, обеспечив стабильность экспортных поставок.

В 2023 году в Туркменистане было добыто 80,6 млрд кубометров газа, что на 2,9% больше уровня 2022 года.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

Углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн кубометров природного газа. В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китай.

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