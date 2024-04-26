BP остановила добычу с платформы "Глубоководный Гюнешли" на блоке АЧГ на 15 дней

Компания BP с 25 апреля на 15 дней остановила на профилактику работу платформы «Глубоководный Гюнешли» на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Компания BP с 25 апреля на 15 дней остановила на профилактику работу платформы "Глубоководный Гюнешли" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

"Работа платформы "Глубоководный Гюнешли" с 25 апреля остановлена сроком на 15 дней для более эффективного проведения запланированных профилактических, инспекционных и проектных работ", – сообщили в компании.

По информации BP-Azerbaijan, в рамках этой программы предусмотрена реализация различных проектов, включая замену клапанов, радиоизотопных источников и выполнение важных ремонтных работ.

"Такие программы являются частью обычной деятельности и выполняются в плановом порядке. Работа по планированию данной программы была начата с 2023 года и она включена в годовую программу работ и бюджет 2024 года. Временная остановка также включена в производственный план этого года", - сообщили в компании.

По информации BP-Azerbaijan, добыча с других платформ блока АЧГ, а также с платформ месторождения Шах Дениз, экспортные операции на Сангачальском терминале, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказском трубопровод (SCPC) продолжаются в обычном режиме.

"Данная программа профилактических работ состоит из работ по модификации, которые можно осуществить только временно остановив работу платформы", - отметили в компании.

В настоящее время на блоке АЧГ добыча осуществляется с 7 платформ. В 2023 году в целом с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто порядка 133 млн баррелей (18 млн тонн). Среднесуточная добыча нефти на блоке в 2023 году составила 363 тыс. баррелей.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).