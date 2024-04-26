Эльнур Солтанов: Стратегические партнерские отношения очень важны для нас в энергетическом секторе

Спустя тридцать лет после того, как Баку подписал знаковые нефтяные соглашения с группой западных компаний, "похожие соглашения" могут стать стартовой площадкой для развития морского ветроэнергетического сектора.
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Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, который также является генеральным директором климатической конференции COP29, которая пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года, предположил, что высокие капитальные потребности в строительстве морских ветряных электростанций означают, что правительство будет открыто для "соглашений о разделе продукции". Европейские девелоперы готовы ускорить наращивание мощности до более чем 7 ГВт.
"Стратегические партнерские отношения всегда будут очень важны для нас в энергетическом секторе", - сказал Солтанов, отметив недавнее сотрудничество с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и британской BP, которые строят в Азербайджане проекты по возобновляемым источникам энергии.