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Эльнур Солтанов: Стратегические партнерские отношения очень важны для нас в энергетическом секторе

Эльнур Солтанов: Стратегические партнерские отношения очень важны для нас в энергетическом секторе Спустя тридцать лет после того, как Баку подписал знаковые нефтяные соглашения с группой западных компаний, «похожие соглашения» могут стать стартовой площадкой для развития морского ветроэнергетического сектора.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 23:24
Эльнур Солтанов: Стратегические партнерские отношения очень важны для нас в энергетическом секторе

Спустя тридцать лет после того, как Баку подписал знаковые нефтяные соглашения с группой западных компаний, "похожие соглашения" могут стать стартовой площадкой для развития морского ветроэнергетического сектора.

Как передает Report со ссылкой на журнал Recharge, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, который также является генеральным директором климатической конференции COP29, которая пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года, предположил, что высокие капитальные потребности в строительстве морских ветряных электростанций означают, что правительство будет открыто для "соглашений о разделе продукции". Европейские девелоперы готовы ускорить наращивание мощности до более чем 7 ГВт.

"Стратегические партнерские отношения всегда будут очень важны для нас в энергетическом секторе", - сказал Солтанов, отметив недавнее сотрудничество с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и британской BP, которые строят в Азербайджане проекты по возобновляемым источникам энергии.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Sultanov: Enerji sektorunda strateji tərəfdaşlıq bizim üçün çox vacibdir

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