Эльнур Солтанов: Стратегические партнерские отношения очень важны для нас в энергетическом секторе

Спустя тридцать лет после того, как Баку подписал знаковые нефтяные соглашения с группой западных компаний, «похожие соглашения» могут стать стартовой площадкой для развития морского ветроэнергетического сектора.

Спустя тридцать лет после того, как Баку подписал знаковые нефтяные соглашения с группой западных компаний, "похожие соглашения" могут стать стартовой площадкой для развития морского ветроэнергетического сектора.

Как передает Report со ссылкой на журнал Recharge , об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.



Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, который также является генеральным директором климатической конференции COP29, которая пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года, предположил, что высокие капитальные потребности в строительстве морских ветряных электростанций означают, что правительство будет открыто для "соглашений о разделе продукции". Европейские девелоперы готовы ускорить наращивание мощности до более чем 7 ГВт.

"Стратегические партнерские отношения всегда будут очень важны для нас в энергетическом секторе", - сказал Солтанов, отметив недавнее сотрудничество с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и британской BP, которые строят в Азербайджане проекты по возобновляемым источникам энергии.