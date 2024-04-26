О нас

Шимшек: Турция вложит $100 млрд в возобновляемую энергетику в течение 10 лет

Шимшек: Турция вложит $100 млрд в возобновляемую энергетику в течение 10 лет Турция планирует продолжать снижать зависимость от импорта энергоресурсов и в ближайшие 10 лет вложит 100 млрд долларов в возобновляемую и чистую энергетику.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 13:35
Шимшек: Турция вложит $100 млрд в возобновляемую энергетику в течение 10 лет

Турция планирует продолжать снижать зависимость от импорта энергоресурсов и в ближайшие 10 лет вложит 100 млрд долларов в возобновляемую и чистую энергетику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минфина Турции Мехмет Шимшек во время выступления на местном экономическом форуме.

"В ближайшие 10 лет в возобновляемую энергетику будет инвестировано 100 млрд долларов. Это будет касаться и атомной энергетики, поскольку АЭС признали источниками чистой энергии. С вводом в эксплуатацию атомных электростанций наша зависимость от иностранных ресурсов будет и далее уменьшаться", - сказал он. Вопрос снижения зависимости от импорта энергоресурсов является стратегическим, поскольку Турция "сможет гораздо лучше управлять финансовыми рисками, появляющимися из-за дефицита текущего счета или ситуации с макрофинансированием", и ее успехи в этом напрямую зависят от уменьшения внешней зависимости.

"Очень важно и необходимо преобразовать сферу энергетики. Турция в 2022 году заплатила 97 млрд долларов за импорт природного газа и нефти. В прошлом году заплатила 70 млрд долларов. В Турции есть природный газ и нефть. В ближайшие годы мы будем самостоятельно покрывать 25% наших потребностей в газе и нефти", - сказал Шимшек.

Министр считает, что темпы производства и в целом состояние обрабатывающей промышленности в Турции достаточно позитивные. Однако наукоемкое производство пока не на том уровне, на котором бы хотелось. "И поэтому за последние 20 лет мы создали в Турции очень эффективную экосистему, которая начала приносить результаты. Есть колоссальное развитие промышленных зон в зоны технологического развития. Велик вклад оборонной промышленности. Турция активно производит высокотехнологичную продукцию, в прошлом году поднялась на 11 место в мире по экспорту продукции оборонной промышленности и нацелена войти в пятерку", - сообщил министр.

Шимшек добавил, что доля Турции в мировой экономике составляет около 1,1%, и в задачах Анкары добиться повышения этого показателя до 2%. Кроме того, по словам главы Минфина, в среднесрочной перспективе для пессимизма в контексте состояния экономики и развития Турции места нет. Шимшек напомнил, что в 1950-х годах Турция вошла в группу стран с доходом выше среднего по классификации Всемирного банка. В этом году, по его словам, страна может войти в группу с высоким уровнем дохода.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi