В Насиминском районе Баку отключат газ

Сегодня с 23:00 будет прекращено газоснабжение с целью устранения выявленной утечки газа на газопроводе в Насиминском районе Баку .

Сегодня с 23:00 будет прекращено газоснабжение с целью устранения выявленной утечки газа на газопроводе в Насиминском районе Баку .

Как передает Report, об этом сообщает ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в ходе ремонтно-восстановительных работ будет временно отключено газоснабжение улиц Джалила Мамедгулузаде, Насиб бека Юсифбейли, Аббасгулу ага Бакиханова, Наджафа бека Везирова, Гусейнгулу Сарабского, Братьев Мардановых, Ханифы Алескерова, Аллахьяра Насибова.