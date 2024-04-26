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В Насиминском районе Баку отключат газ

В Насиминском районе Баку отключат газ Сегодня с 23:00 будет прекращено газоснабжение с целью устранения выявленной утечки газа на газопроводе в Насиминском районе Баку .
Энергетика
26 апреля 2024 г. 18:22
В Насиминском районе Баку отключат газ

Сегодня с 23:00 будет прекращено газоснабжение с целью устранения выявленной утечки газа на газопроводе в Насиминском районе Баку .

Как передает Report, об этом сообщает ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в ходе ремонтно-восстановительных работ будет временно отключено газоснабжение улиц Джалила Мамедгулузаде, Насиб бека Юсифбейли, Аббасгулу ага Бакиханова, Наджафа бека Везирова, Гусейнгулу Сарабского, Братьев Мардановых, Ханифы Алескерова, Аллахьяра Насибова.

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