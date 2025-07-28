Вашингтон вводит тарифы на фармацевтические препараты

Вашингтон вводит тарифы на фармацевтические препараты

США введут тарифы на фармацевтические препараты в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

"Мы сделаем заявление по фармацевтическим препаратам в самое ближайшее время", — сказал Трамп.

По его словам, цель - "вернуть большую часть фармацевтических препаратов в Америку, где им и место".

"Мы будем сотрудничать с Великобританией в сфере фармацевтики", — добавил он, подчеркнув, что Штаты усвоили тяжелый урок во время пандемии COVID-19, поскольку закупали фармацевтические препараты из других стран.