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Следком Армении завершил предварительное расследование по делу архиепископа-заговорщика

Следком Армении завершил предварительное расследование по делу архиепископа-заговорщика Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование по уголовному делу в отношении архиепископа Микаела Аджапахяна, обвиняемого в призывах к военному перевороту.
В регионе
28 июля 2025 г. 17:05
Следком Армении завершил предварительное расследование по делу архиепископа-заговорщика

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование по уголовному делу в отношении архиепископа Микаела Аджапахяна, обвиняемого в призывах к военному перевороту.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По версии следствия, в одном из интервью Аджапахян заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Армении осуществить военный переворот при участии лояльных генералов, занимающих должности в вооружённых силах, полиции и Службе национальной безопасности.

Следствие квалифицировало высказывания как публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsi arxiyepiskopun işi üzrə ilkin araşdırmanı başa çatdırıb

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