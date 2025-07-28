В Иране во время войны с Израилем предотвратили покушения на 23 высокопоставленных чиновников

Спецслужбы Ирана предотвратили покушения на 23 высокопоставленных чиновников во время 12-дневной войны с Израилем.

Спецслужбы Ирана во время 12-дневной войны с Израилем в июне этого года предотвратили покушения на 23 высокопоставленных чиновников.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Министерства разведки исламской республики.

"Удалось выявить и нейтрализовать планы Израиля, направленные на убийство 23 высокопоставленных чиновников страны во время 12-дневной войны, а также 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, выявление которых, привело к предотвращению убийства 35 высокопоставленных гражданских и военных чиновников", - указывается в отчете министерства.