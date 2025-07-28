О нас

Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период

Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период На предстоящий отопительный сезон запланированы поставки 100 тысяч кубометров азербайджанского газа в сутки по фиксированной цене и до одного миллиона кубометров по гибкому тарифу.
Энергетика
28 июля 2025 г. 12:23
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период

На предстоящий отопительный сезон в Сербии запланированы поставки 100 тысяч кубометров азербайджанского газа в сутки по фиксированной цене и до одного миллиона кубометров по гибкому тарифу.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"В зимний период 2025-2026 годов планируется увеличить объемы до 2 млн кубометров в сутки. Ожидаем, что процесс заключения соответствующих контрактов будет завершен в ближайшие недели", - заявила она.

В минувший отопительный сезон Азербайджан поставлял в Сербию от 1 до 1,7 млн кубометров природного газа в сутки.

Напомним, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская компания Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана в 2024-2026гг с возможностью увеличения объема поставок с 2027 года.

Кроме того, 26 сентября 2024 года SOCAR и “Srbijagas” подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

Также сообщалось, что Азербайджан планирует поэтапно довести объем поставляемого в Сербию газа до 1 млрд кубометров в год.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Serbiya və Azərbaycan qış dövrü üçün qaz tədarükü həcmlərini razılaşdırıb”

Другие новости из категории

Нафтогаз подписал первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа
Нафтогаз подписал первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа
28 июля 2025 г. 10:22
Brent подорожала до $68,96 за баррель
Brent подорожала до $68,96 за баррель
28 июля 2025 г. 10:02
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
28 июля 2025 г. 10:01
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти
28 июля 2025 г. 03:46
Катар пригрозил ЕС остановить поставки СПГ из-за экологических требований
Катар пригрозил ЕС остановить поставки СПГ из-за экологических требований
26 июля 2025 г. 15:58
Азербайджанская нефть подешевела почти на $1
Азербайджанская нефть подешевела почти на $1
26 июля 2025 г. 11:02
Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2025 год
Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2025 год
26 июля 2025 г. 09:23
Гусейн Гусейнов: Энергетическое сотрудничество Баку и Софии укрепляет безопасность ЕС
Гусейн Гусейнов: Энергетическое сотрудничество Баку и Софии укрепляет безопасность ЕС
25 июля 2025 г. 14:20
Абдулла Танджан: 50% потребности Турции в электроэнергии удовлетворяется за счeт зеленой энергии
Абдулла Танджан: 50% потребности Турции в электроэнергии удовлетворяется за счeт "зеленой энергии"
25 июля 2025 г. 12:13
Нефть марки Brent подорожала до $69,33 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $69,33 за баррель
25 июля 2025 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi