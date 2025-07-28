Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период

На предстоящий отопительный сезон запланированы поставки 100 тысяч кубометров азербайджанского газа в сутки по фиксированной цене и до одного миллиона кубометров по гибкому тарифу.

На предстоящий отопительный сезон в Сербии запланированы поставки 100 тысяч кубометров азербайджанского газа в сутки по фиксированной цене и до одного миллиона кубометров по гибкому тарифу.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"В зимний период 2025-2026 годов планируется увеличить объемы до 2 млн кубометров в сутки. Ожидаем, что процесс заключения соответствующих контрактов будет завершен в ближайшие недели", - заявила она.

В минувший отопительный сезон Азербайджан поставлял в Сербию от 1 до 1,7 млн кубометров природного газа в сутки.

Напомним, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская компания Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана в 2024-2026гг с возможностью увеличения объема поставок с 2027 года.

Кроме того, 26 сентября 2024 года SOCAR и “Srbijagas” подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

Также сообщалось, что Азербайджан планирует поэтапно довести объем поставляемого в Сербию газа до 1 млрд кубометров в год.

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