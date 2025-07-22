Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана

Казахстан в январе-июне 2025 года въехало 48 714 граждан Азербайджана.

Казахстан в январе-июне 2025 года въехало 48 714 граждан Азербайджана.

Об этом в ответе на запрос казахстанского бюро Report сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Там отметили, что это на 1299 человек или на 2,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"В первом полугодии 2025 года из Казахстана выехало 48 479 граждан Азербайджана против 47 552 человек в январе-июне 2024 года", - добавили в ведомстве.

Отметим, что по данным врио министра внутренних дел Бауржана Аленова в первом полугодии 2025 года в Казахстан въехало 7,5 млн иностранцев, выехало - 7,2 млн человек.