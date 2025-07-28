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Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией

Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией Строительство интерконнектора с Северной Македонией нацелено на дальнейшую диверсификацию источников и направлений поставок Сербии.
Энергетика
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией

Строительство интерконнектора с Северной Македонией нацелено на дальнейшую диверсификацию источников и направлений поставок Сербии.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По словам министра, это позволит Сербии получать [через Северную Македонию] азербайджанский газ по системе Южного газового коридора, включающем газопроводы TANAP и TAP.

"Таким образом, мы закладываем прочную основу для устойчивого, надежного и масштабируемого импорта азербайджанского газа", - заявила министр.

Д. Джедович-Ханданович напомнила, что в настоящее время единственным маршрутом поставок азербайджанского газа в страну остается интерконнектор с Болгарией в районе Калотины.

Она уточнила, что в настоящее время основная часть потребностей страны обеспечивается за счет “Балканского потока”: “Мы рассматриваем азербайджанский газ как ключевой альтернативный источник, особенно с учетом стремления к снижению зависимости от одного поставщика”.

Министр отметила, что партнерство с Азербайджаном, которое начало формироваться в последние несколько лет, стало важной вехой в обеспечении энергетической устойчивости и первым шагом в диверсификации поставок газа после нескольких десятилетий. Подписанные соглашения предусматривают поставку до 400 млн кубометров газа в год до 2026 года. В дальнейшем этот объем может быть увеличен до 1 млрд кубометров - то есть в 2,5 раза.

“Мы ожидаем, что уже в ближайшее время начнутся переговоры по заключению новых контрактов, которые позволят обеспечить не только надежные поставки, но и достаточный ресурс для работы запланированных газовых электростанций. Таким образом, сотрудничество с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора имеет для нас долгосрочное и стратегическое значение”.

Как сообщалось, правительства Сербии и Северной Македонии в октябре 2024 года подписали меморандум, предусматривающий совместное строительство газопровода протяженностью около 70 км, мощность которого составит около 1,2 млрд кубометров природного газа в год.

Ожидается, что за счет реализации данного проекта Сербия планирует получить еще один трубопровод для поставок природного газа через Северную Македонию, идущий из Александруполиса в Греции.

Отметим, что коммерческая транспортировка природного газа по TANAP началась 30 июня 2018 года.

TANAP протяженностью 1,805 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. В настоящее время пропускная способност газопровода составляет 16,2 млрд кубометров.

Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Şimali Makedoniya ilə interkonnektorun işə salınması ilə Azərbaycan qazının tədarükünün artmasına ümid edir

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