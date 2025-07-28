Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша

В скором времени ожидается подписание меморандума с азербайджанской стороной о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш.

В скором времени между Сербией и Азербайджаном ожидается подписание меморандума о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

“Этот объект уже включен в нашу новую Энергетическую стратегию и Интегрированный национальный энергетический и климатический план как один из приоритетных. Он позволит обеспечить базовую генерацию и повысить надежность энергоснабжения", - сказала она.

По ее словам, энергетические компании Сербии и Азербайджана - EPS, Srbijagas и SOCAR - совместно с Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и Министерством энергетики Азербайджана уже подготовили финансовый анализ проекта газовой электростанции.

"Он был представлен на заседании в Баку в июне текущего года. В настоящее время участие заинтересованных сторон находится на стадии переговоров. После согласования финансово-экономических параметров и подписания соглашения можно будет приступить к практической реализации и определить точную дату начала строительных работ. Проект остается в числе приоритетных и рассматривается как важный элемент обеспечения энергетической стабильности", - добавила Д. Джедович-Ханданович.Она сообщила о планах расширения взаимодействие с Азербайджаном за счет новых проектов.

Министр подчеркнула, что с учетом действующих соглашений, растущей роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности региона и готовности к запуску новых совместных проектов, Сербия уверена, что азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке в ближайшие годы.

Министр отметила, что Азербайджан - это государство, с которым Сербия достигла значительного прогресса в укреплении двусторонних отношений не только на политическом уровне.

"Мы ценим поддержку Баку в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество в рамках международных организаций. Однако особенно активно развиваются связи в энергетике. Серьезный импульс в повышение уровня нашего двустороннего сотрудничества и укрепление стратегического партнерства придали президенты наших стран - Александр Вучич и Ильхам Алиев. Их политическая воля открыла путь для работы профильных министерств над конкретными проектами. Энергетическое сотрудничество уже принесло ощутимые результаты как для граждан, так и для экономики. Это касается диверсификации поставок природного газа и заключения долгосрочных контрактов на импорт азербайджанского газа". - заключила Д. Джедович-Ханданович.

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