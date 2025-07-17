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Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита

Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита Азербайджан и Китай имеют общие интересы и возможности для сотрудничества в экономической и аудиторской сферах.
Финансы
17 июля 2025 г. 11:52
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита

Азербайджан и Китай имеют общие интересы и возможности для сотрудничества в экономической и аудиторской сферах.

Об этом в комментарии Report заявил глава Высшего органа аудита Китая, представитель Секретариата Азиатской организации высших органов финансового контроля (ASOSAI) Хоу Кай.

"Эти особенности создают условия для взаимного содействия обмену опытом и институциональному развитию. В настоящее время отношения между Китаем и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне за всю историю. Наряду с активным политическим диалогом, между странами установилось прочное экономическое сотрудничество", - отметил он.

Кай добавил, что тесные связи позволяют еще больше углублять сотрудничество и обмен опытом между высшими надзорными органами двух стран.

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Версия на английском языке China interested in cooperation with Azerbaijan in supreme audit
Версия на азербайджанском языке Çin Azərbaycanla ali audit sahəsində əməkdaşlığa maraq göstərir

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