Турция ведет активные переговоры с Россией, Украиной и европейскими странами по вопросам восстановления поставок зерна через Черное море и обеспечения безопасного судоходства.

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам министерской встречи ЕС в Брюсселе по вопросам межрегиональной безопасности.

"Мы работаем над восстановлением поставок зерна на мировые рынки, обеспечением безопасного судоходства в Черном море и доставкой необходимой пшеницы бедным странам мира. У нас есть определенные предложения, и некоторые из них мы доработали сегодня", - сообщил он.

По словам Фидана, Анкара обсуждает эти вопросы также с Болгарией и Румынией, которые непосредственно затронуты ситуацией в Черном море.

"Сегодня (вчера - ред.) мы встретились с представителями Болгарии, Румынии и Украины. Ранее мы также встречались с российской стороной. Надеюсь, что разработанная нами формула принесет результат, и мы сможем решить этот вопрос", - отметил министр.

В то же время Фидан указал на трудности в достижении соглашения, отметив, в частности, что Россия не заинтересована во временном соглашении с украинцами в Черном море без заключения постоянного мирного договора. "У нас есть определенные идеи по созданию договорной базы, на основе которой стороны могли бы прийти к согласию в данной ситуации. Однако делиться ими с общественностью пока рано. Мы обсуждаем их с заинтересованными сторонами", - сообщил он.