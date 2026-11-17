Fidan: Qara dənizlə taxıl tədarükü ilə bağlı Rusiya və Avropayla danışıqlar aparırıq
- 17 noyabr, 2026
- 00:30
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Türkiyə Qara dəniz vasitəsilə taxıl tədarükünün bərpası və təhlükəsiz naviqasiyanın təmin edilməsi ilə bağlı Rusiya, Ukrayna və Avropa ölkələri ilə fəal danışıqlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan bunu Brüsseldə keçirilən regionlararası təhlükəsizlik üzrə Aİ nazirlər görüşündən sonra "Anadolu" agentliyinə açıqlamasında bildirib.
"Qlobal bazarlara taxıl tədarükünün bərpası, Qara dənizdə təhlükəsiz naviqasiyanın təmin edilməsi və dünyanın yoxsul ölkələrinə zəruri buğdanın çatdırılması üzərində işləyirik. Müəyyən təkliflərimiz var və onlardan bəzilərini bu gün yekunlaşdırdıq", - o bildirib.
Fidanın sözlərinə görə, rəsmi Ankara bu məsələləri Qara dənizdəki vəziyyətdən birbaşa təsirlənən Bolqarıstan və Rumıniya ilə də müzakirə edir. "Bu gün (dünən -red) Bolqarıstan, Rumıniya və Ukraynanın nümayəndələri ilə görüşdük. Bundan əvvəl də Rusiya tərəfi ilə görüşmüşdük. Ümid edirəm ki, hazırladığımız formul nəticə verəcək və məsələni həll edə biləcəyik", - nazir qeyd edib.
Eyni zamanda, Fidan razılığın əldə olunmasında çətinlikləri qeyd edərək, xüsusilə Rusiyanın daimi sülh müqaviləsi bağlamadan Qara dənizdə ukraynalılarla müvəqqəti razılaşmada maraqlı olmadığını bildirib. "Tərəflərin bu vəziyyətdə razılığa gələ biləcəyi bir baza yaratmaq üçün müəyyən ideyalarımız var. Lakin onları ictimaiyyətlə bölüşmək üçün hələ tezdir. Biz bunları maraqlı tərəflərlə müzakirə edirik", - o bildirib.