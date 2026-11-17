В Лянкяранском районе ряд сел остался без газа из-за аварии на газопроводе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное управление по эксплуатации газового хозяйства.

Согласно информации, во время проведения земляных работ на полигоне бытовых отходов был поврежден газопровод, что привело к утечке с последующим возгоранием.

В результате аварии 16 ноября с 23:45 возникли перебои в газоснабжении сел Гирдани, Гёйшабан, Юрга Лянкяранского района, а также абонентов на улице Н. Агаева в городе Лимане.

"Для устранения последствий аварии принимаются необходимые меры", - добавили в управлении.