Lənkəranda qaz xətti zədələnib, bir sıra kəndlər qazsız qalıb
Energetika
- 17 noyabr, 2026
- 00:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Lənkəran rayonunun bir sıra kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, rayonun məişət tullantıları poliqonunda aparılan qazıntı işləri zamanı qaz xəttinin zədələnməsi və yanğınla nəticələnən sızmanın baş verməsi ilə əlaqədar 16.11.2026-cı ildə saat 23:45 radələrindən etibarən Lənkəran rayonunun Girdəni, Göyşaban, Ürgə kəndlərinin və Liman şəhərinin N.Ağayev küçəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
Qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
01:09
NYT: Trampın Vensin İranla münaqişəyə dair mövqeyindən narazılığı getdikcə artırDigər ölkələr
00:51
Polşada Konstitusiya Məhkəməsinin sədri vəzifəsindən kənarlaşdırılıbDigər ölkələr
00:37
Rıjenkov: Belarus "Şimal–Cənub" dəhlizinə ticarətin inkişafı üçün prioritet marşrutlardan biri kimi baxırRegion
00:19
Britaniyanın "BAE Systems" müdafiə şirkəti mindən çox iş yerini ixtisar edəcəkDigər ölkələr
23:55
MEE: İndoneziya Məkkə sazişinə qoşulmaq imkanlarını araşdırırDigər ölkələr
23:40
Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlik münasibətlərinin cari gündəliyi müzakirə olunub - YenilənibXarici siyasət
23:34
Macarıstan Xorvatiya vasitəsilə neft tədarükünə dair danışıqlara başlayıbDigər ölkələr
23:03
Fidan Əl Nəhyanla Fars körfəzindəki son vəziyyəti müzakirə edibRegion
22:48
FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" Latviya klubu ilə matçda məğlubiyyətlə üzləşibKomanda