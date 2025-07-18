Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Катаром вступает в новый этап.

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Катаром вступает в новый этап.

Об этом заявил "Report" глава Высшего органа аудита Катара Джассем Абдулазиз Аль Маннаи.

Он отметил, что в будущем планируется реализация совместных проектов между двумя странами по развитию инфраструктуры и защиты окружающей среды: "Эти области являются одними из наших главных приоритетов и будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между сторонами".

Катарский чиновник подчеркнул, что обмен опытом между Азербайджаном и Катаром, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) и аудита, является важным направлением сотрудничества на предстоящий период.

"Мы убеждены, что ИИ - это будущее аудиторской сферы. Сотрудничество между Азербайджаном и Катаром в рамках Счетной палаты и других соответствующих учреждений значительно укрепилось. Мы намерены и впредь расширять эти связи", - отметил он.