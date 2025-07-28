Глава КМГ: Казахстан намерен углублять сотрудничество с Турцией в нефтегазовой сфере

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу компании.

"Турция занимает особое место среди экономических партнеров Казахстана. В этой связи, приоритетом для КМГ является расширение взаимодействия с компаниями турецкого энергетического сектора, в том числе с государственной Turkish Petroleum Corporation (TPAO)", - говорится в сообщении.

По словам А.Хасенова, республика рассматривает углубление сотрудничества с Турцией в нефтегазовом комплексе как часть долгосрочной стратегии по укреплению энергетической безопасности страны, расширению международного взаимодействия и созданию новых возможностей для привлечения инвестиций.