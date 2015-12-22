МВД Франции сообщило о предотвращении теракта в Орлеане

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Власти Франции заявили, что сотрудники служб безопасности страны смогли предотвратить теракт против полиции и военных, который планировалось совершить в городе Орлеан, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Глава МВД Франции Бернар Казнёв заявил, что два француза в возрасте 20 и 24 лет были задержаны на прошлой неделе по подозрению в причастности к планированию нападения.

По словам министра, оба задержанных поддерживали связи с джихадистом, который является гражданином Франции, но в настоящее время предположительно находится в Сирии.

Как уточнил Казнёв, за последние два года во Франции были предотвращены как минимум 10 террористических нападений.

В середине ноября парламент Франции одобрил законопроект о продлении в стране режима чрезвычайного положения на три месяца. Режим ЧП в стране ввел президент страны Франсуа Олланд после серии терактов в Париже.

Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли 130 человек, еще более 300 получили ранения.