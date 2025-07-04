Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ

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Казахстан и Азербайджан выходят на новый уровень финансового сотрудничества - от биржевого взаимодействия до совместной проработки технологических решений. На фоне углубляющихся энергетических и транспортных связей между двумя странами растет значение синергии в финансовом секторе. В частности, в условиях развития Транскаспийского транспортного маршрута и усиления региональной кооперации открываются новые горизонты для взаимодействия фондовых бирж и финансовых институтов Казахстана и Азербайджана.

В эксклюзивном интервью Report заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Ермек Мажекенов рассказал о расширении сотрудничества с азербайджанскими партнерами, технологической интеграции с Бакинской фондовой биржей (БФБ), перспективах ESG-инструментов и потенциальной роли Тюркского инвестиционного фонда.

Представляем интервью читателям:

- Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние экономического и финансового взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном, особенно с учетом растущего сотрудничества в транспортной и энергетической сферах?

- В целом мы наблюдаем устойчивую положительную динамику двустороннего взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном в таких ключевых отраслях, как энергетика, логистика и финансы. Совместные усилия по развитию Транскаспийского коридора и сопутствующих энергетических инициатив формируют благоприятную макроэкономическую среду, способствующую углублению сотрудничества на рынках капитала. Это создает возможности для адаптации и развития биржевой инфраструктуры в обоих государствах. При этом оценка влияния этих процессов на биржевую инфраструктуру носит рабочий характер и постоянно уточняется.

- Насколько важным для KASE является развитие стратегического партнерства с финансовыми институтами Азербайджана, в частности с Бакинской фондовой биржей?

- Для KASE выстраивание партнерских отношений с финансовыми институтами Азербайджана, включая БФБ, рассматривается как одно из направлений развития международной кооперации. Мы внимательно изучаем возможности для обмена опытом и технологической синергии. При этом для нас важно, чтобы все инициативы соответствовали принципам рыночной эффективности и требованиям регуляторов.

- Ведется ли работа по подписанию меморандумов о взаимопонимании или других формальных соглашений между KASE и азербайджанскими структурами - такими как Бакинская фондовая биржа или Центральный банк Азербайджана?

- Между KASE и соответствующими финансовыми институтами Азербайджана поддерживается регулярный экспертный диалог. Подписание меморандумов о взаимопонимании и других соглашений находится в повестке двусторонних встреч и обсуждается в рамках дальнейшего развития сотрудничества.

- Присутствуют ли на платформе KASE инструменты, связанные с азербайджанскими эмитентами или активами? Планируется ли расширение линейки продуктов с учетом интереса к региону Южного Кавказа?

- На сегодняшний день инструменты, напрямую связанные с азербайджанскими эмитентами, на площадке KASE представлены ограниченно. Вопрос расширения линейки продуктов находится в стадии анализа с точки зрения спроса со стороны инвесторов, соблюдения регуляторных норм и готовности эмитентов. В случае проявления устойчивого интереса как со стороны эмитентов, так и инвесторов, наша инфраструктура технически готова к запуску соответствующих инструментов.

- Насколько технически совместимы торговые платформы KASE и Бакинской фондовой биржи? Рассматриваются ли шаги по унификации торговых и посттрейдинговых систем для повышения эффективности трансграничного взаимодействия?

- Платформы KASE и БФБ базируются на сопоставимых международных стандартах, однако различаются в технических аспектах и архитектурных решениях. Возможности унификации или технологической адаптации торговых и посттрейдинговых систем могут быть предметом отдельного изучения и обсуждения, особенно в контексте развития трансграничной инфраструктуры и углубления сотрудничества между нашими биржами.

- Насколько реалистична перспектива создания общего центрального депозитария или внедрения унифицированных клиринговых механизмов между Казахстаном и Азербайджаном? Какие существуют институциональные или технологические барьеры?

- Идея создания общего центрального депозитария или внедрения унифицированных клиринговых механизмов требует глубокой правовой, технологической и регуляторной проработки. На текущем этапе подобные инициативы не обсуждаются в практической плоскости. Однако в будущем при наличии политической воли и институциональной готовности такие решения могут стать частью более широкой стратегии по углублению финансовой интеграции.

- Насколько жизнеспособна концепция единого финансового пространства между Казахстаном, Азербайджаном и другими странами региона - в рамках Тюркского инвестиционного фонда, ОТС или других многосторонних форматов?

- Формирование единого финансового пространства с участием Казахстана, Азербайджана и других стран тюркского региона - это перспективная, но сложная задача. Она является предметом межправительственных и экспертных обсуждений. Реализация подобных инициатив возможна только при наличии согласованных политико-правовых рамок, унифицированных регуляторных подходов и достаточной институциональной зрелости рынков.

- Какие институциональные, технологические и регуляторные шаги необходимы для превращения Казахстана и Азербайджана в региональные финансовые хабы, способные конкурировать на евразийском уровне?

- Для выстраивания полноценной архитектуры финансового хаба необходимо системное совершенствование законодательной и регуляторной базы, развитие рыночной и технологической инфраструктуры, внедрение международных стандартов и повышение квалификации специалистов. Немаловажную роль играет развитие цифровой экосистемы, а также создание условий для привлечения иностранных инвестиций через современные финансовые инструменты.

- Ведется ли диалог между KASE и азербайджанскими партнерами в сфере устойчивого финансирования - таких как “зеленые” и социальные облигации, переходные инструменты, а также в сфере интеграции ESG-стандартов?

- Да, в этой сфере между нами и азербайджанскими партнерами ведется профессиональный диалог - как по вопросам устойчивого финансирования, так и по внедрению ESG-практик. Обмениваемся опытом в области выпуска “зеленых” и социальных облигаций, а также подходов к раскрытию ESG-информации.

Как вам известно, на KASE уже был реализован выпуск ESG-облигаций, верифицированных Центром зеленых финансов, действующим на базе Международного финансового центра “Астана”.

Мы открыты к дальнейшему углублению сотрудничества с учетом нормативных требований и рыночной готовности. В настоящее время перспективные направления сотрудничества находятся в стадии изучения.

- Как Вы оцениваете потенциал применения блокчейн-технологий, токенизации и цифровых валют в трансграничных операциях между финансовыми рынками Казахстана и Азербайджана? Есть ли уже реализованные или планируемые пилотные проекты в этой области?

– Внедрение блокчейн-технологий, токенизации активов и цифровых валют в трансграничных операциях рассматривается как часть глобального технологического тренда, затрагивающего все финансовые рынки. Эти направления находятся в поле внимания профильных подразделений и могут быть предметом изучения с учетом действующих нормативных ограничений, требований к кибербезопасности и зрелости рыночной инфраструктуры. Пока конкретные пилотные проекты не реализуются, однако мы не исключаем возможности их запуска при благоприятных условиях.

- Рассматривается ли возможность проведения совместных road show, инвестиционных форумов или образовательных программ между KASE и Бакинской фондовой биржей с целью повышения инвестиционной привлекательности обоих рынков?

– Да, организация совместных мероприятий - таких как road show, инвестиционные форумы, а также образовательные инициативы - рассматривается как перспективное направление для углубления сотрудничества с Бакинской фондовой биржей. Такие форматы позволяют не только расширить присутствие на региональных и международных рынках, но и способствуют повышению инвестиционной грамотности и доверия со стороны участников рынка.