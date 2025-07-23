Шмыгаль: Украина заключила многомиллионные контракты на производство дронов-перехватчиков

Министерство обороны Украины на сегодня имеет 4 контракта по производству дронов-перехватчиков, три из которых заключила накануне.

Министерство обороны Украины на сегодня имеет 4 контракта по производству дронов-перехватчиков, три из которых подписаны недавно

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль.

По его словам, сумма контрактов превышает 3 млрд грн [$72,089 млн].

"Вчера три производителя получили государственные контракты. В целом у нас уже есть 4 контракта на сумму более 3 млрд грн. Будем и дальше масштабировать эти технологии", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Минобороны ведет переговоры с партнерами, имена которых не были указаны, о привлечении финансирования на закупку дронов-перехватчиков.

"Достигнуты первые договоренности. На этой неделе также разговаривали с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии", - заключил он.