Азербайджан укрепляет сотрудничество с АСЕАН в сфере разминирования

Азербайджан укрепляет сотрудничество с АСЕАН в сфере разминирования

Правительственная делегация Азербайджана, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым, в рамках визита в Камбоджу посетила Региональный центр АСЕАН по противоминной деятельности (ARMAC).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, данная встреча является продолжением позитивной динамики взаимодействия, начатой в 2024 году, когда представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) совершили ознакомительный визит в страны АСЕАН для изучения передовых практик в области обезвреживания взрывоопасных предметов.

"ARMAC подтверждает свою приверженность региональным и глобальным усилиям по разминированию в рамках программы Сообщества АСЕАН по вопросам политики и безопасности (APSC) на 2025 год" – отмечается в официальном сообщении организации.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о критической важности научных исследований, инновационных разработок и внедрения современных технологий для повышения эффективности и безопасности операций по разминированию.

Исполнительный директор ARMAC Бут Ротна подчеркнула стратегическое значение развития международных партнерств: "ARMAC остается верным развитию региональных и международных партнерств, которые не только повышают технический потенциал, но и способствуют устойчивому миру и развитию. Мы рады видеть растущий импульс для межконтинентального сотрудничества и ожидаем продолжения взаимодействия с Азербайджаном, как ключевым партнером в этом начинании".

Эльнур Мамедов, в свою очередь, выразил глубокую признательность за лидерство ARMAC в противоминной деятельности и их содействие в создании платформ для обмена знаниями.

"Азербайджан полон решимости инвестировать в институциональное укрепление своего потенциала в области разминирования, и мы рассматриваем ARMAC как ключевого партнера на этом пути. Общий опыт стран АСЕАН предоставляет бесценные уроки для нашего собственного постконфликтного восстановления", – подчеркнул заместитель министра.

На встрече также обсуждались конкретные направления будущего сотрудничества, включая совместные исследовательские инициативы, установление регулярных технических диалогов и продвижение межрегионального обмена знаниями.