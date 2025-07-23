Арестованный бизнесмен Карапетян в арбитражном суде выиграл иск против правительства Армении

Арестованный в Ереване российский предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли срочное арбитражное дело, инициированное ими против правительства Армении.

Арестованный в Ереване российский предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли срочное арбитражное дело, инициированное ими против правительства Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в сообщил Совет по защите Карапетяна.

Арбитражное дело было инициировано семьей Карапетяна в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном соглашением о поощрении и защите инвестиций между правительствами Армении и Кипра, подписанным 18 января 1995 года.

Сообщается, что в рассмотрении дела участвовал также представитель правительства Армении.

22 июля 2025 года срочный арбитраж, назначенный данным Арбитражным институтом, обязал Армению воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по экспроприации ЗАО (входит в группу компаний "Ташир", принадлежащей Карапетяну - ред.).



Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер защиты, поскольку действия Армении "вызывают серьезные сомнения относительно соблюдения действующего между Арменией и Кипром "Соглашения о взаимной защите инвестиций".

Арбитраж также отметил, что "при отсутствии срочных мер обеспечения истцам будет сложно получить полную компенсацию ущерба, если они потеряют контроль над компанией или, что еще хуже, перестанут быть ее владельцами".

"Решение срочного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Республики Армения", — говорится в сообщении.

Отметим, что на днях временным управляющим ЗАО назначен близкий соратник премьер-министра Никола Пашиняна.