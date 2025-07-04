Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ

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В июле Пакистан принял председательство в Совете Безопасности ООН и Бюро ООН. В связи с этим постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмед дал эксклюзивное интервью информационному агентству Report.

- Господин посол, прежде всего примите поздравления по случаю начала председательства Пакистана в Совете Безопасности ООН. Желаю Вам и вашей команде успешного и плодотворного месяца председательства. 24 июля под председательством Пакистана пройдет встреча Организации исламского сотрудничества (ОИС). Каковы основные цели этой встречи и каким Вы видите вклад Азербайджана в развитие организации?

Большое спасибо. В рамках председательства Пакистана в Совете Безопасности ООН предусмотрена насыщенная программа, включающая в себя целый ряд периодических заседаний, которые являются обязательными и посвященных различным ситуациям, находящимся в повестке дня Совета. Кроме этих заседаний, мы предложили проведение двух ключевых мероприятий. Первое из них состоится 22 июля и будет посвящено тому, как многосторонний подход и мирное урегулирование конфликтов могут быть использованы для укрепления международного мира и безопасности. Второе, о котором Вы упомянули, запланировано на 24 июля. Оно также будет посвящено вопросам международного мира и безопасности, но в ином контексте - через призму положений Устава ООН, которые предусматривают сотрудничестве между ООН и региональными и субрегиональными организациями.

Как вам известно, ОИС является важнейшей межправительственной и многосторонней организацией - одной из крупнейших после ООН, объединяющей 57 государств. И если посмотреть на повестку Совета Безопасности, то станет очевидно, что многие рассматриваемые в нем вопросы, как страновые, так и тематические - включая борьбу с терроризмом, предотвращение конфликтов, защиту гражданского населения, гуманитарные вопросы и миротворчество - напрямую касаются и стран-членов ОИС. Поэтому мы сочли важным в этот раз организовать обсуждение между Советом Безопасности и ОИС. Мы ожидаем прибытия Генерального секретаря ОИС, который выступит с брифингом перед Советом, и считаем, что это будет важное обсуждение. Дело в том, что наряду с Африкой, которая занимает значительное место в повестке Совета, многие вопросы - от Ближнего Востока до Африки, Азии и других регионов - также имеют большое значение для ОИС. Мы рассматриваем это как хорошую возможность для укрепления взаимодействия между ООН и ОИС и для выработки совместных подходов к достижению общей цели - поддержанию международного мира и безопасности.

– Как Вы оцениваете развитие партнерства между Пакистаном и Азербайджаном в рамках ООН, особенно по таким общим приоритетам, как борьба с исламофобией? Учитывая, что обе страны являются членами ОИС и Движения неприсоединения, насколько важна многосторонняя дипломатия для укрепления двусторонних связей?

Пакистан и Азербайджан - близкие страны. Я могу сказать, что отношения между нашими странами, нашими народами - поистине исключительные. Их трудно описать словами, ведь это связи, которые выходят далеко за рамки межгосударственных. Это отношения от сердца к сердцу. Именно поэтому мы видим такое тесное сотрудничество между нашими государствами как на двустороннем уровне, так и в региональном и многостороннем форматах. Премьер-министр Пакистана сейчас находится в Азербайджане для участия в саммите ОЭС. Это еще одно подтверждение того, насколько тесно мы взаимодействуем по двусторонней повестке, по региональным вопросам, а также на глобальном уровне.

Вы уже упомянули, что мы тесно сотрудничаем в рамках ООН в Нью-Йорке, в Женеве и других международных платформах. У нас есть много сфер, где мы действуем сообща: от борьбы с исламофобией до продвижения межкультурного и межцивилизационного диалога, укрепления мира и безопасности, противодействия терроризму, борьбы с изменением климата и вопросов устойчивого развития. Пакистан и Азербайджан совместно входят в ряд региональных организаций - в Организацию экономического сотрудничества, в Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Азербайджан очень успешно возглавлял Движение неприсоединения, вдохнув в него новую энергию и обеспечив достижение значимых результатов. Пакистан активно сотрудничает с Азербайджаном в этом направлении. Я вижу много возможностей и огромный потенциал для наших двух стран в продвижении общих целей - и это для нас крайне важно, поскольку мы знаем, что и Пакистан, и Азербайджан занимают позиции, основанные на принципах, на нормах международного права, а также на стремлении продвигать цели и принципы Устава ООН. Все это объединяет Пакистан и Азербайджан.

- Пакистан являлся одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в 1991 году, и неизменно поддерживал его территориальную целостность. Во время 44-дневной войны в 2020 году Пакистан оказал Азербайджану дипломатическую и политическую поддержку. Как вы оцениваете усилия Азербайджана по восстановлению в постконфликтный период и его инициативы по обеспечению мира в регионе?

Как я уже упоминал, между Пакистаном и Азербайджаном существует особая связь, которая носит естественный характер и выходит далеко за рамки правительственных контактов. Это отношения между народами, основанные на взаимопонимании, взаимном уважении позиций и искренней поддержки - что особенно важно. Именно в этом контексте Пакистан последовательно поддерживал принципиальную позицию Азербайджана в вопросах суверенитета и территориальной целостности. Вы знаете, насколько неизменной была поддержка Пакистана в вопросе Карабаха. Причем не только потому, что это важно для Азербайджана, но и потому, что данная позиция основана на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и нормах международного права. Именно поэтому мы оказывали и продолжаем оказывать такую поддержку. Мы остаемся в тесном контакте с азербайджанской стороной и выражаем солидарность. Мы знаем, что после завершения конфликта предпринимаются масштабные шаги по восстановлению и развитию, и придаем этому большое значение. Мы искренне желаем Азербайджану успехов в этом важнейшем деле.

– Некоторые соседние страны, похоже, с беспокойством, а порой даже с завистью, наблюдают за тесными отношениями между Пакистаном и Азербайджаном. Как Пакистан реагирует на это?

Наши отношения со всеми странами строятся на принципах и взаимных интересах. И самое главное - наши отношения с какой-либо страной не направлены против другого государства. Это наш четкий подход. Мы, в свою очередь, никогда не возражаем, если другие государства развивают отношения между собой - до тех пор, пока это не наносит прямого ущерба интересам Пакистана. Именно на таком принципе мы выстраиваем свои отношения. Поэтому наше стратегическое партнерство с Азербайджаном никоим образом не направлена против кого-либо. Я уверен, что в этом контексте нет никаких заблуждений или неверных трактовок. Мы хотим мира, стабильности, и сотрудничества. Более того, мы выступаем за взаимовыгодное партнерство. Именно такие принципы лежат в основе как нашей внешней политики, так и наших двусторонних отношений.

- Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире - мирные жители продолжают погибать и получать ранения в результате подрыва на минах. Планирует ли Пакистан как председатель Совета Безопасности ООН инициировать обсуждение этой темы? Что может сделать мировое сообщество, чтобы помочь таким странам, как Азербайджан?

Это действительно важный вопрос. В текущей повестке Совета Безопасности он, возможно, не выделен как отдельный пункт для обсуждения, но мы прекрасно понимаем его значимость, особенно с гуманитарной точки зрения. Кстати, мне довелось побывать в Азербайджане, посетить пострадавшие районы и получить информацию о том, какое разрушительное воздействие мины оказывают на жизнь людей. Очевидно, что их необходимо очищать грамотно. Недавно миссия Азербайджана при ООН организовала брифинг по этой теме в Нью-Йорке, в котором я также принял участие. Пакистан уже оказывает поддержку и готов расширять ее. У нас есть богатый опыт в сфере разминирования, и мы понимаем всю важность этой работы. Мы надеемся, что оставшиеся мины будут как можно скорее обезврежены. Прежде всего, необходимо повышать осведомленность, обеспечивать меры предосторожности. Конечно, есть и технические аспекты: требуется соответствующая экспертиза, оборудование и опыт. В структуре ООН действует Служба по вопросам разминирования (UNMAS), которая оказывает подобную помощь. Также возможна двусторонняя кооперация, и Пакистан готов участвовать и на этом уровне. Таким образом, работа продолжается, и Вы абсолютно правы - международное внимание к этому вопросу должно сохраняться. Это - незавершенная повестка, которую необходимо довести до конца.

– Как вы оцениваете перспективы мирных переговоров между Индией и Пакистаном и роль других стран в этом процессе?

Вы знаете, что недавно произошел четырехдневный конфликт, который был абсолютно ничем не спровоцирован и не обоснован. Индия совершила акт агрессии против Пакистана, на что Пакистан был вынужден ответить, реализуя свое право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН. После этого была достигнута договоренность о прекращении огня - и хорошо, что оно соблюдается. Следует отметить, что в усилиях по достижению перемирия участвовали дружественные страны, включая США и других партнеров.

После установления режима прекращения огня многие из них, включая ООН и Генерального секретаря ООН, выступили с важными заявлениями, приветствующими этот шаг и выражающими надежду на начало диалога между Индией и Пакистаном по всем нерешенным вопросам. Мы приветствуем эти заявления и поддерживаем саму идею диалога. Но с другой стороны, с индийской, наблюдается нежелание и сопротивление этому процессу. Во-первых, они пытаются отрицать факт участия каких-либо других стран в содействии прекращению огня, что не соответствует действительности. На самом деле они выступают против любых переговоров с Пакистаном, что, по моему мнению, не приносит пользы. Это контрпродуктивно, поскольку мы знаем, что ключевая проблема, главный спор между Индией и Пакистаном в Южной Азии - это нерешенный конфликт вокруг Джамму и Кашмира. Именно из-за него у нас происходит циклично повторяющийся конфликт. Вопрос остается открытым, несмотря на наличие соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые до сих пор не реализованы. До тех пор, пока эта проблема не будет решена, невозможно говорить о нормализации отношений и полном раскрытии потенциала развития Южной Азии, где находятся два крупных и влиятельных государства - Индия и Пакистан. Этот нерешенный спор мешает региону двигаться вперед - к процветанию и стабильности. Позиция Пакистана предельно ясна: диалог необходим. Ненормально, что два таких важных государства не ведут между собой переговоров вообще. Более того, мы наблюдаем регресс и агрессивные действия, на которые Пакистан был вынужден ответить. Кроме этого, есть тревожные события - например, Индия использовала недавние события как предлог, чтобы фактически приостановить действие Договора по водам Инда - ключевого соглашения о распределении водных ресурсов между нашими странами. Это явное нарушение международного права и норм договорного права. Мы считаем такую политику разрушительной и ожидаем от Индии более конструктивного, миролюбивого подхода, который позволит сесть за стол переговоров и обсудить все вопросы, включая Кашмир.

- Какова позиция Пакистана по реформированию Совета Безопасности ООН? Какие изменения необходимы для того, чтобы сделать его более эффективным?

Это действительно очень важный вопрос, и дискуссия о реформировании ООН ведется уже многие годы, даже десятилетия. Это естественный и логичный процесс, поскольку ООН - большая организация, и с течением времени ситуации меняются. Как и любая другая организация, она должна реагировать, быть адаптивной к новым условиям и вызовам. Реформы уже проводились … За эти годы было много попыток и инициатив, например, одна из крупных реформ была проведена в 2005 году, когда был создан Совет по правам человека, новая Комиссия по миростроительству и реализован ряд других инициатив. Однако один из ключевых элементов реформ - Совет Безопасности - до сих пор остается нерешенным. Обсуждения идут, и мы согласны, что Совет Безопасности нуждается в реформировании, и эта реформа должна соответствовать новым реалиям. Некоторые наши коллеги воспринимают новые реалии лишь как наличие крупных государств в составе ООН. Но на самом деле в ООН нет больших, малых или средних стран - все равны и суверенны. Мы считаем, что новые реалии - это эпоха открытости, прозрачности, эпоха, в которой говорят о демократии и демократических идеалах, включающих ответственность и подотчетность.

Мы длительное время наблюдаем за работой Совета Безопасности и хорошо знаем, что большинство стран-членов считает основной проблемой, препятствующей Совету эффективно выполнять свои функции, именно особые привилегии постоянных членов, включая право вето. В связи с этим, переходя к практическим предложениям, Пакистан совместно с нашими партнерами из группы «Объединение ради консенсуса» считает, что лучший способ решить эту проблему - действовать противоположным образом. Не стоит усугублять проблему, добавляя больше стран с особыми правами. Если считать, что проблема - в особой власти постоянных членов, то нельзя решать ее путем расширения их числа. Потому что сейчас приходится учитывать интересы и особые или стратегические цели пяти постоянных членов. Представьте себе, если их было бы 10, 11 или 12, то тогда Совет был бы еще более заблокирован и не мог выполнять свои обязанности. Поэтому мы говорим, что решение лежит в другом направлении - это увеличение числа избираемых членов и расширение их влияния. Вы уже видите, как избираемые члены действительно могут проявлять себя, оказывать реальное влияние на обсуждения и принятие решений в Совете. Поэтому мы предлагаем увеличить число избираемых членов и признаем, что некоторые страны хотят находиться в Совете длительный период. Поэтому мы также предложили создать нечто среднее - места со сроком полномочий от трех до четырех лет. Возможно их переизбрание, но все это будет в рамках принципов, которые мы согласовали - демократии, подотчетности и ответственности. Только избираемые члены с периодическими выборами могут быть ответственны и подотчетны всему сообществу ООН. Постоянные члены не являются и не могут быть такими. Это наша позиция. Мы считаем, что наше предложение, предусматривающее ротацию избираемых членов, дает большинству государств-членов больше возможностей для представительства в Совете. Это очень гибкое предложение, оно может работать с разным числом членов в новом реформированном Совете Безопасности. Оно также может учитывать интересы региональных, субрегиональных и межрегиональных организаций, таких как Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества (ОИС), которые тоже могут получить представительство в Совете. Именно это наше предложение. Мы считаем его демократичным, соответствующим новым реалиям, и способствующим повышению подотчётности и эффективности Совета Безопасности.

- Есть ли конкретные страны, которые вы хотели бы видеть в Совете?

Мы никогда не говорили, что вот та или иная страна обязательно должна быть в Совете. В противном случае и Пакистан - большая страна, как и некоторые другие государства в нашей группе - могли бы претендовать на постоянное членство. Мы говорим, что это не тот путь реформы, которого мы добиваемся. Поэтому мы не выдвигаем себя как страну, которая должна всегда должна быть членом Совета. Мы предлагаем демократическую реформу. Места должны распределяться между регионами, и сами регионы должны решать, как они будут делиться - внутри региона, между субрегионами или по межрегиональному принципу. Но это будет система ротации. Мы считаем, что это также позволит, например, Африканскому союзу реализовать свою уникальную позицию. Вы ведь знаете, что их подход отличается от индивидуальных требований отдельных стран на постоянные места. Африканская позиция выражает интересы всего континента и была выработана в его интересах. Таким образом, предоставляя Африке места, мы даем ей возможность и гибкость самой решать, как использовать эти места внутри африканской группы. В этом и заключается наша концепция. Мы считаем, что главным препятствием на пути реформы Совета Безопасности в течение многих лет является недемократическое требование некоторых стран, которые просто хотят иметь постоянное место. Это нереалистично. Этого не произойдет. Поэтому мы говорим: мы уже проявили гибкость. Пришло время и другим сторонам сделать то же самое - и тогда мы сможем достичь такой реформы, которая будет отвечать интересам широкого большинства государств, а не только отдельных стран.

– Господин Посол, Вы упомянули о своем визите в Азербайджан, в том числе в Карабах. В настоящее время наши страны обсуждают солидный пакет взаимных проектов – на сумму $2 млрд. Расскажите подробнее о визите в Азербайджан и о Вашем видении отношений между двумя странами в будущем?

Мой визит был связан с другим мероприятием - это была конференция по межцивилизационному диалогу, но у меня была возможность посетить несколько мест. Вы правильно сказали, отношения между Азербайджаном и Пакистаном действительно очень крепкие. Это исключительная связь. Между нашими народами так много общего - культура, кухня… Когда я был в Баку и пробовал великолепные блюда, они оказались очень похожи на пакистанскую кухню. Люди доброжелательные, и рядом с азербайджанскими друзьями сразу ощущаешь теплоту и родственную близость. Я также посетил Караван-сарай Мултани. Это место, где много столетий назад останавливались люди из региона Индийского субконтинента, в частности, из города Мултан, который сегодня находится в Пакистане и является историческим городом. Они путешествовали в ту часть Азербайджана, и именно в этом месте - караван-сарае - находили приют. Я был там. Это подчеркивает наличие глубоких исторических связей между нашими народами. Вы правы: наши отношения действительно очень обширны, и они продолжают расширяться, охватывая все сферы - от политических и дипломатических до экономических связей.

– Какое послание Вы хотели бы передать народу Азербайджана?

Я хотел бы передать наши чувства дружбы, братства, любви и уважения. Мы любим вас - всех вас. Вы - наши братья и сестры, и мы будем продолжать укреплять эту дружбу с каждым днем.