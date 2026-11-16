В Мексике умер основатель наркокартеля "Гвадалахара"

Один из основателей картеля "Гвадалахара" и инициаторов контрабандных поставок кокаина в США Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный по прозвищу "Босс боссов", умер в Мексике в возрасте 80 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на министерство безопасности штата Халиско.

Заключенного 13 ноября экстренно перевели из тюрьмы строгого режима "Пуэнте-Гранде" в частную клинику в Гвадалахаре из-за проблем со здоровьем. Больницу взяли под усиленную охрану. Как уточнил медицинский персонал, смерть наступила 15 ноября в результате полиорганной недостаточности.

По сведениям источников издания в региональном правительстве, бывший главарь картеля "Гвадалахара" страдал от множества заболеваний. С 2022 года он запрашивал у федеральных властей перевод под домашний арест в поместье в муниципалитете Сапопан для дальнейшего отбывания сроков в 37 и 40 лет. Прошение было одобрено, однако перевод так и не состоялся из-за отсутствия подходящего электронного устройства мониторинга.

В 1980-х годах Феликс Гальярдо контролировал все незаконные поставки наркотических веществ из Мексики в Соединенные Штаты. Он также выступил заказчиком убийства в 1985 году агента американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике Камарены и мексиканского пилота Альфредо Савалы. Наркобарона арестовали в апреле 1989 года, а приговор вынесли в 2017 году.