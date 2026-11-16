İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Meksikada "Qvadalaxara" kartelinin qurucusu vəfat edib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 08:32
    Meksikada Qvadalaxara kartelinin qurucusu vəfat edib

    "Qvadalaxara" kartelinin qurucularından biri və ABŞ-yə kokain qaçaqmalçılığının əsas hərəkətverici qüvvəsi olan "Bosların bosu" ləqəbli Migel Anxel Feliks Qalyardo Meksikada 80 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Universal" qəzeti Xalisko ştatının Təhlükəsizlik Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Məhbus səhhətindəki problemlər səbəbindən noyabrın 13-də təcili olaraq ciddi rejimli "Puente Qrande" həbsxanasından Qvadalaxaradakı özəl klinikaya köçürülüb. Xəstəxanada mühafizə tədbirləri gücləndirilib. Həkim heyəti onun 15 noyabrda çoxsaylı orqan çatışmazlığı səbəbindən vəfat etdiyini təsdiqləyib.

    Qəzetin regional hökumətdəki mənbələrinin məlumatına görə, "Qvadalaxara" kartelinin keçmiş lideri çoxsaylı xəstəliklərdən əziyyət çəkib. O, 2022-ci ildən 37 və 40 illik cəzalarını davam etdirmək üçün federal hakimiyyət orqanlarından Zapopan bələdiyyəsindəki malikanədə ev dustaqlığına keçirilməsini xahiş edib. Tələb təsdiqlənib, lakin uyğun elektron monitorinq cihazının olmaması səbəbindən köçürmə baş tutmayıb.

    Feliks Qalyardo 1980-ci illərdə Meksikadan ABŞ-yə bütün qanunsuz narkotik daşınmalarına nəzarət edib. O, həmçinin 1985-ci ildə ABŞ-nin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin (DEA) agenti Enriki Kamarena və meksikalı pilot Alfredo Zavalanın qətlini əmr edib. Narkobaron 1989-cu ilin aprelində həbs edilib və 2017-ci ildə məhkum olunub.

    Narkokartel Ölüm hadisəsi Məhbus Meksika
    В Мексике умер основатель наркокартеля "Гвадалахара"
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:49
    Gürcüstan Aİ Genişlənmə Forumunda iştirak etməyəcək
    Region
    09:48
    Foto
    Bakıda güclü külək 32 ağacı sındırıb
    Hadisə
    09:38
    Qazaxıstanda xaricdən toyuq yumurtası idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub
    Region
    09:38
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulur
    Komanda
    09:32
    Kamçatka sahillərində üç zəlzələ qeydə alınıb
    Region
    09:28
    FT: ABŞ, Çin və Rusiya liderlərinin görüşü razılaşdırılmış gündəlik olmadan keçəcək
    Digər ölkələr
    09:21
    "LANDAU Lions"un basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilib
    Komanda
    09:18
    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb
    Hadisə
    09:15
    Xocasəndə hasarın aşması nəticəsində qadın ölüb
    Digər
    Bütün Xəbər Lenti