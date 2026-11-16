Уго Льорис установил рекорд французского футбола всех времен

Вратарь "Лос-Анджелеса" Уго Льорис преодолел отметку в 1 000 официальных встреч на профессиональном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на L"Equipe, он стал первым футболистом из Франции, которому удалось добиться такого достижения.

Юбилейный матч 39-летний голкипер провёл 26 октября против "Лос-Анджелес Гэлакси". Встреча чемпионата МЛС завершилась со счётом 2:2.

В активе Льориса 145 игр за сборную Франции и еще 856 матчей на клубном уровне. До переезда в США он выступал за "Ниццу", "Лион" и лондонский "Тоттенхэм", цвета которого защищал с 2012 по 2023 год.

Напомним, что в составе национальной сборной голкипер выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.