Уго Льорис установил рекорд французского футбола всех времен
Футбол
- 16 ноября, 2026
- 07:56
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Вратарь "Лос-Анджелеса" Уго Льорис преодолел отметку в 1 000 официальных встреч на профессиональном уровне.
Как сообщает Report со ссылкой на L"Equipe, он стал первым футболистом из Франции, которому удалось добиться такого достижения.
Юбилейный матч 39-летний голкипер провёл 26 октября против "Лос-Анджелес Гэлакси". Встреча чемпионата МЛС завершилась со счётом 2:2.
В активе Льориса 145 игр за сборную Франции и еще 856 матчей на клубном уровне. До переезда в США он выступал за "Ниццу", "Лион" и лондонский "Тоттенхэм", цвета которого защищал с 2012 по 2023 год.
Напомним, что в составе национальной сборной голкипер выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
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