Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Уго Льорис установил рекорд французского футбола всех времен

    Футбол
    • 16 ноября, 2026
    • 07:56
    Уго Льорис установил рекорд французского футбола всех времен

    Вратарь "Лос-Анджелеса" Уго Льорис преодолел отметку в 1 000 официальных встреч на профессиональном уровне.

    Как сообщает Report со ссылкой на L"Equipe, он стал первым футболистом из Франции, которому удалось добиться такого достижения.

    Юбилейный матч 39-летний голкипер провёл 26 октября против "Лос-Анджелес Гэлакси". Встреча чемпионата МЛС завершилась со счётом 2:2.

    В активе Льориса 145 игр за сборную Франции и еще 856 матчей на клубном уровне. До переезда в США он выступал за "Ниццу", "Лион" и лондонский "Тоттенхэм", цвета которого защищал с 2012 по 2023 год.

    Напомним, что в составе национальной сборной голкипер выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

    Сборная Франции по футболу
    Uqo Lyoris Fransa futbolu tarixində rekorda imza atıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    08:22
    В Баку задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий и мобильных телефонов
    Происшествия
    08:14
    Эстония готовит цифровой план на случай войны и оккупации страны
    Другие страны
    07:56
    Уго Льорис установил рекорд французского футбола всех времен
    Футбол
    07:42
    В Мексике умер основатель наркокартеля "Гвадалахара"
    Другие страны
    07:09
    Axios: Вэнс еще не определился с участием в выборах президента США
    Другие страны
    06:35
    При крупном пожаре на Пхукете погибли 11, пострадали до 40 человек
    Другие страны
    06:15
    Фото
    В Марнеули ведутся археологические исследования
    В регионе
    05:44
    Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина 19 ноября
    Другие страны
    05:06
    Politico сообщило о расколе вокруг Трампа после провала на выборах
    Другие страны
    Лента новостей