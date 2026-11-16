Uqo Lyoris Fransa futbolu tarixində rekorda imza atıb
Futbol
- 16 noyabr, 2026
- 07:28
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"Los-Anceles"in qapıçısı Uqo Lyoris peşəkar səviyyədə 1 000 oyun keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "L Equipe" məlumat yayıb.
Məlumata görə, o, buna nail olan ilk fransız futbolçu olub.
Otuz doqquz yaşlı qapıçı "Los-Anceles Qalaksi" komandasına qarşı əlamətdar oyununu keçirib. MLS çempionatının matçı 2-2 hesabı ilə başa çatıb.
Lyoris Fransa milli komandasında 145 və əlavə 856 klub oyunu keçirib. O, ABŞ-yə köçməzdən əvvəl 2012-ci ildən 2023-cü ilə qədər "Nits", "Lion" və "Tottenhem Hotspur" klublarında oynayıb.
Xatırladaq ki, qapıçı milli komanda ilə 2018-ci ilin Dünya çempionatını qazanıb.
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