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    Uqo Lyoris Fransa futbolu tarixində rekorda imza atıb

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 07:28
    Uqo Lyoris Fransa futbolu tarixində rekorda imza atıb

    "Los-Anceles"in qapıçısı Uqo Lyoris peşəkar səviyyədə 1 000 oyun keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "L Equipe" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, o, buna nail olan ilk fransız futbolçu olub.

    Otuz doqquz yaşlı qapıçı "Los-Anceles Qalaksi" komandasına qarşı əlamətdar oyununu keçirib. MLS çempionatının matçı 2-2 hesabı ilə başa çatıb.

    Lyoris Fransa milli komandasında 145 və əlavə 856 klub oyunu keçirib. O, ABŞ-yə köçməzdən əvvəl 2012-ci ildən 2023-cü ilə qədər "Nits", "Lion" və "Tottenhem Hotspur" klublarında oynayıb.

    Xatırladaq ki, qapıçı milli komanda ilə 2018-ci ilin Dünya çempionatını qazanıb.

    Uqo Lyoris Rekord Fransa millisi
    Уго Льорис установил рекорд французского футбола всех времен
    MiniBoss
    MiniBoss

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