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    В Баку задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий и мобильных телефонов

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 08:22
    В Баку задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий и мобильных телефонов

    Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах из магазинов и домов в Сабунчинском и Насиминском районах Баку.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Согласно информации, в результате проведенных мероприятий задержаны сотрудница одного из магазинов на территории Сабунчинского района Ш.Асадова, подозреваемая в краже золотых ювелирных изделий стоимостью 2 620 манатов, а также Н.Расулов, подозреваемый в краже мобильного телефона стоимостью 2 000 манатов из одного из домов на территории Насиминского района.

    По фактам ведется расследование.

    Задержание подозреваемых Кража (ограбление) Сабунчинский район Насиминский район
    Bakıda qızıl-zinət əşyaları və mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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