В Баку задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий и мобильных телефонов
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 08:22
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах из магазинов и домов в Сабунчинском и Насиминском районах Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, в результате проведенных мероприятий задержаны сотрудница одного из магазинов на территории Сабунчинского района Ш.Асадова, подозреваемая в краже золотых ювелирных изделий стоимостью 2 620 манатов, а также Н.Расулов, подозреваемый в краже мобильного телефона стоимостью 2 000 манатов из одного из домов на территории Насиминского района.
По фактам ведется расследование.
Последние новости
09:54
Цена нефти на Brent составила $95,38 за баррельЭнергетика
09:51
Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряную коллекционную монетуВ регионе
09:50
В Баку автобус насмерть сбил пешеходаПроисшествия
09:46
В Ходжасане женщина погибла под обрушившимся заборомДругие
09:45
UKMTO: К востоку от йеменского острова Сокотра замечены вооруженные люди на шлюпкеДругие страны
09:26
Сборные Азербайджана и Андорры сыграют в товарищеском матчеФутбол
09:23
На Камчатке за несколько часов произошло три землетрясенияВ регионе
09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2026)Финансы
09:21
В Азербайджане за неделю зафиксировано 182 пожара, погибли 6 человекПроисшествия