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    Bakıda qızıl-zinət əşyaları və mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 08:12
    Bakıda qızıl-zinət əşyaları və mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Bakının Sabunçu və Nəsimi rayonları ərazisində yerləşən mağaza və evlərdən oğurluqlar edilib.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, polisin keçirdiyi tədbirlərlə Sabunçu rayonu ərazisindəki mağazalardan birindən 2 620 manat dəyərində qızıl-zinət əşyasını oğurlamaqda şübhəli bilinən mağazanın əməkdaşı Ş.Əsədova, Nəsimi rayonu ərazisindəki evlərdən birindən 2 000 manat dəyərində mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən N.Rəsulov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

    Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Qızıl-zinət Oğurluq hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Mobil telefon
    В Баку задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий и мобильных телефонов
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