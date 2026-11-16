FT: Встреча лидеров США, КНР и РФ пройдет без согласованной повестки

США, Китай и Россия решили отказаться от заранее согласованной повестки встречи руководителей стран на саммите АТЭС.

Как передает Report, об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Газета называет это решение необычным шагом для председателя КНР Си Цзиньпина, который обычно настаивает на жестко регламентированных беседах с иностранными коллегами. В то же время президент США Дональд Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения - темы, которые Пекин ранее обсуждать отказывался.

Источник FT, впрочем, подчеркнул, что Трамп не рассчитывает на достижение каких-либо соглашений и хочет лишь начать дискуссию между странами.

Собеседник издания сомневается, что в Шэньчжэне стороны детально обсудят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку Пекин избегает прямого участия в этом процессе.