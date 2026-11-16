Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    FT: Встреча лидеров США, КНР и РФ пройдет без согласованной повестки

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 08:51
    FT: Встреча лидеров США, КНР и РФ пройдет без согласованной повестки

    США, Китай и Россия решили отказаться от заранее согласованной повестки встречи руководителей стран на саммите АТЭС.

    Как передает Report, об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

    Газета называет это решение необычным шагом для председателя КНР Си Цзиньпина, который обычно настаивает на жестко регламентированных беседах с иностранными коллегами. В то же время президент США Дональд Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения - темы, которые Пекин ранее обсуждать отказывался.

    Источник FT, впрочем, подчеркнул, что Трамп не рассчитывает на достижение каких-либо соглашений и хочет лишь начать дискуссию между странами.

    Собеседник издания сомневается, что в Шэньчжэне стороны детально обсудят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку Пекин избегает прямого участия в этом процессе.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Владимир Путин Трехсторонняя встреча Встреча лидеров
    FT: ABŞ, Çin və Rusiya liderlərinin görüşü razılaşdırılmış gündəlik olmadan keçəcək
    US, China, Russia drop pre-agreed agenda for leaders' meeting at APEC summit
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