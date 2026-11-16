FT: ABŞ, Çin və Rusiya liderlərinin görüşü razılaşdırılmış gündəlik olmadan keçəcək
- 16 noyabr, 2026
- 09:28
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ, Çin və Rusiya APEC sammitində ölkə rəhbərlərinin görüşünün əvvəlcədən razılaşdırılmış gündəliyindən imtina etmək qərarına gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbəyə istinadən "Financial Times" (FT) məlumat yayıb.
Qəzet bu qərarı adətən xarici həmkarları ilə ciddi şəkildə reqlamentləşdirilmiş söhbətlərdə təkid edən Çin Sədri Si Cinpin üçün qeyri-adi addım adlandırır. Eyni zamanda, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pekinin əvvəllər müzakirə etməkdən imtina etdiyi mövzuları - nüvə silahlarına nəzarət və onların yayılmaması məsələlərini qaldırmaq niyyətindədir.
Bununla belə, FT-nin mənbəsi vurğulayıb ki, Tramp hər hansı razılaşmanın əldə olunacağını gözləmir və yalnız ölkələr arasında diskussiyaya başlamaq istəyir.
Nəşrin həmsöhbəti tərəflərin Şençjendə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsini ətraflı müzakirə edəcəklərinə şübhə edir, çünki Pekin bu prosesdə birbaşa iştirakdan qaçır.