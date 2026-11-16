Эстония готовит цифровой план на случай войны и оккупации страны

Эстония разрабатывает стратегию, которая позволит государственным цифровым сервисам продолжать работу даже в случае военного конфликта, разрушения дата-центров или оккупации территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на POLITICO, Таллин намерен обеспечить непрерывную работу государственных услуг даже в самых экстремальных обстоятельствах. Речь идет о доступе к государственным реестрам, земельному кадастру, данным о населении и законодательству. Для этого критически важные государственные системы планируется перенести в защищенные облачные хранилища за пределами Эстонии.

В рамках новой стратегии Эстония также развивает инфраструктуру на базе Microsoft Azure, Amazon Web Services и собственной государственной облачной платформы. Это позволит распределить данные между несколькими площадками в Европе и снизить зависимость от отдельных центров обработки данных.

Таким образом, в Таллине стремятся создать систему, при которой даже потеря контроля над собственной территорией не приведет к исчезновению цифровой инфраструктуры государства.

Развитие цифровой устойчивости, как указывает POLITICO, становится актуальным и для других европейских государств. Великобритания и Норвегия также изучают возможность взаимного размещения защищенных государственных данных в цифровых дипломатических миссиях.