Axios: Вэнс еще не определился с участием в выборах президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс все еще не принял окончательного решения о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2028 году.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вэнс не примет окончательного решения о том, будет ли баллотироваться на пост президента в 2028 году, до Нового года и может подождать до конца весны, чтобы публично объявить о своих намерениях. Он, согласно информации, все еще обсуждает потенциальную заявку со своей семьей.

При этом соратники Вэнса говорят, что результаты республиканцев на промежуточных выборах не повлияли на его репутацию. Ближайшие политические советники вице-президента считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и что он, скорее всего, так и сделает.

Тем временем Axios сообщает, что ряд других республиканцев также обдумывают возможность выдвижения своих кандидатур. К примеру, команда сенатора Теда Круза провела совещание о его возможном выдвижении. Некоторые республиканцы рассматривают госсекретаря Марко Рубио как потенциально более грозного соперника Вэнса.

Среди других потенциальных кандидатов от республиканцев - бывший губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, губернатор Джорджии Брайан Кемп и губернатор Флориды Рон Десантис.