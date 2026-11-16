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    "Axios": Vens ABŞ-də prezident seçkilərində iştirakını hələ müəyyənləşdirməyib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 07:47
    Axios: Vens ABŞ-də prezident seçkilərində iştirakını hələ müəyyənləşdirməyib

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb-sürməyəcəyi ilə bağlı hələ də yekun qərar verməyib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Axios" məlumatlı mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, Vens 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb-sürməyəcəyi ilə bağlı yekun qərarı yeni ilə qədər verməyəcək və niyyətini açıq şəkildə açıqlamaq üçün yazın sonuna qədər gözləyə bilər. O, hələ də ailəsi ilə potensial namizədliyini müzakirə edir.

    Eyni zamanda, Vensin tərəfdarları respublikaçıların aralıq seçkilərdəki nəticələrinin onun nüfuzuna təsir etmədiyini bildirirlər. Vitse-prezidentin ən yaxın siyasi məsləhətçiləri onun 2028-ci ildə namizədliyini irəli sürməli olduğuna və çox güman ki, irəli sürəcəyinə inanırlar.

    Bu arada, "Axios" bir neçə başqa respublikaçının da namizədliyini irəli sürməyi düşündüyünü bildirib. Məsələn, senator Ted Kruzun komandası onun mümkün namizədliyini müzakirə etmək üçün iclas keçirib. Bəzi respublikaçılar dövlət katibi Marko Rubionu Vensə potensial olaraq daha güclü rəqib hesab edirlər.

    Digər potensial respublikaçı namizədlər arasında Virciniyanın keçmiş qubernatoru Qlenn Yanqkin, Corciya qubernatoru Brayan Kemp və Florida qubernatoru Ron Desantis də var.

    Cey Di Vens Namizədlər Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
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