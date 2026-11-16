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    Казахстан на два месяца запретил импорт куриных яиц

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 09:08
    Казахстан на два месяца запретил импорт куриных яиц

    В Казахстане с 13 ноября введен временный запрет на ввоз свежих куриных яиц сроком на два месяца. Ограничение распространяется на поставки из всех зарубежных стран, включая государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как передает казахстанское бюро Report, соответствующий приказ 12 ноября 2026 года подписал министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

    Согласно документу, запрет распространяется на все виды транспорта. При этом ограничения не касаются транзита куриных яиц через территорию Казахстана, в том числе перевозок между государствами ЕАЭС.

    Исключения также предусмотрены для партий продукции, оформленных на экспорт до вступления приказа в силу, но доставленных в Казахстан позднее. Для их ввоза необходимо предоставить соответствующие таможенные декларации.

    Кроме того, разрешается оформление партий яиц, фактически прибывших на территорию республики до 13 ноября, при наличии документов, подтверждающих дату их прибытия.

    Ограничение носит временный характер и будет действовать в течение двух месяцев.

    Запрет на импорт Куриные яйца Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстан
    Qazaxıstanda xaricdən toyuq yumurtası idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub
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