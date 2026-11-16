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    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 16 ноября, 2026
    • 08:27
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Бабека, в направлении центра;

    5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
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