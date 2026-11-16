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    Азербайджанские пограничники перехватили на границе с Ираном паратрайк с наркотиками

    Армия
    • 16 ноября, 2026
    • 09:04
    Азербайджанские пограничники перехватили на границе с Ираном паратрайк с наркотиками

    Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза наркотиков из Ирана с использованием паратрайка.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск ГПС. Пограничники обнаружили паралет, который попытался нарушить государственную границу с территории Ирана в направлении Азербайджана.

    В результате проведенного комплекса оперативных и пограничных мероприятий летательный аппарат был обезврежен. При осмотре были обнаружены и изъяты более 21 кг наркотических средств, в том числе 19 кг 270 г марихуаны и 1 кг 940 г опиума, а также 4 тыс. таблеток метадона М-40.

    Управлявший летательным аппаратом гражданин Ирана задержан.

    "Несмотря на неоднократные предупреждения, в различное время фиксировались случаи незаконного перемещения наркотических средств на территорию Азербайджана посредством летательных аппаратов. Подобные действия расцениваются как противоправная деятельность, направленная против неприкосновенности государственной границы и безопасности страны", - говорится в заявлении.

    В ГПС добавили, что и впредь будут принимать необходимые меры для пресечения незаконной деятельности на государственной границе, нейтрализации используемых для этих целей технических и летательных средств, а также выявления и задержания причастных к таким правонарушениям лиц.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Нарушение госграницы
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    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən "paratrike" uçuş aparatı zərərsizləşdirilib
    Azerbaijani border guards intercept paratrike carrying drugs on Iranian border
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