ЦБА: Новый механизм хеджирования будет доступен всем кредитным организациям

ЦБА: Новый механизм хеджирования будет доступен всем кредитным организациям

Все банки и небанковские кредитные организации (НБКО) смогут воспользоваться новым механизмом хеджирования Центробанка.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора по параметрам процентного коридора.

По его словам, при использовании данного инструмента будет учитываться размер капитала или объем кредитного портфеля по финансируемому направлению.

"Хеджируемые средства могут составлять до 5% совокупного капитала банка или 20% кредитного портфеля. С учетом рыночных условий, издержки для банков составят 3-4%. При этом каких-либо высоких кредитных рисков не предполагается", - отметил глава регулятора.