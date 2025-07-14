Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

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На фоне геоэкономических сдвигов и растущей потребности в региональной устойчивости Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) завершает переход от стратегии стабилизации к этапу возобновленного роста. В фокусе новой фазы бизнес-плана на 2025-2026 годы - восстановление операционной активности, устойчивое использование капитала и усиление финансирования проектов, способствующих экономическому развитию и региональной интеграции.

Особое внимание в рамках обновленной стратегии уделяется таким странам, как Азербайджан, который рассматривается Банком в качестве одного из ключевых партнеров - в первую очередь в сферах инфраструктурного развития, возобновляемой энергетики и государственно-частного партнерства. Примечательно, что 28-е ежегодное заседание Совета управляющих ЧБТР в 2026 году пройдет именно в Азербайджане, что подчеркивает растущую роль страны в региональной повестке.

О ключевых приоритетах ЧБТР, роли Азербайджана в стратегии Банка и перспективах трансграничного сотрудничества в интервью Report рассказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

Представляем интервью читателям:

- В прошлом году Черноморский банк торговли и развития утвердил вторую фазу своей Стратегии и бизнес-плана на 2025–2026 годы. Какие ключевые приоритеты изложены в этом документе? Какие изменения произошли по сравнению с предыдущей фазой, и как эти приоритеты отражают текущие геоэкономические вызовы и трансформации в Черноморском регионе?

- Первая фаза Среднесрочной стратегии и бизнес-плана на 2023-2026 годы, подготовленная вскоре после начала конфликта между двумя акционерами Банка, была сосредоточена на защите института, снижении долговой нагрузки с целью сохранения капитала и повышения ликвидности, преодолении сложной и постоянно меняющейся финансовой среды, а также геополитически обусловленных ограничений в деятельности. Эти продуманные, но трудные решения потребовали временного замедления операционной активности, так как наш приоритет заключался в сохранении устойчивости и безопасности до тех пор, пока не будет достигнута необходимая ясность, позволяющая вернуться к реализации мандата Банка - содействию региональному сотрудничеству и поддержке экономического развития.

Поворотный момент наступил в середине 2024 года, когда стабилизация портфеля совпала с успешным завершением второго раунда увеличения капитала и погашением ключевого выпуска облигаций. С этого времени, при активной поддержке акционеров и благодаря устойчивому финансовому положению, Банк начал поэтапное восстановление своей операционной деятельности. Вторая фаза стратегии, рассчитанная на 2025-2026 годы, строится на достигнутых результатах и предусматривает возвращение к традиционной модели устойчивого и управляемого роста. Основное внимание будет уделено эффективному использованию капитала - как для прямого кредитования, так и для привлечения дополнительного финансирования проектов, способствующих экономическому развитию региона и укреплению регионального сотрудничества.

Решение разделить стратегию на две фазы было обусловлено геоэкономическими вызовами и оказалось своевременным. Банк продолжает отслеживать различные вызовы как в регионе, так и за его пределами, и адаптирует свою политику, чтобы максимально эффективно служить интересам акционеров.

- Какую роль играет Азербайджан в обновленной стратегии Банка? Планируются ли новые инициативы или проекты в стране? В каких сферах вы видите наибольший потенциал для сотрудничества?

- Во второй фазе стратегии, охватывающей 2025–2026 годы, одним из ключевых приоритетов является усиление деятельности в сравнительно меньших странах-членах. Это открывает для нас возможности позитивно реагировать на большинство запросов о финансировании, поступающих из Азербайджана.

Тем не менее, как проектно-ориентированная организация, мы действуем на основе конкретных инициатив и потребностей со стороны наших партнеров. Мы готовы поддерживать проекты, способствующие экономическому развитию Азербайджана и углублению его сотрудничества с другими странами-членами.

Кроме того, мы продолжим взаимодействие с существующими клиентами и при возможности расширим это сотрудничество. Отдельно отмечу важность реформ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), которые реализует правительство Азербайджана. Они открывают новые возможности для совместных инфраструктурных проектов. Мы также с большим интересом следим за инициативами в области возобновляемых источников энергии и готовы оказывать поддержку в этом направлении.

- Каков текущий объем общего портфеля ЧБТР и какая доля приходится на Азербайджан? Планируется ли расширение присутствия Банка в стране? Какие секторы представляют наибольший интерес?

- На конец 2024 года общий портфель ЧБТР составил около 1,5 млрд евро. Доля Азербайджана в этом портфеле составляла приблизительно 2,6%, что отражает значительный потенциал для наращивания инвестиций и мы активно изучаем возможности сотрудничества.

По состоянию на 31 декабря 2024 года портфель Банка в Азербайджане достиг 36,981 млн евро, увеличившись в 6,8 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля страны в капитале ЧБТР составляет 5% (100 000 акций), за подписку на которые правительство обязалось выплатить 115 млн евро.

В своей финансовой деятельности Банк стремится одновременно поддерживать приоритеты экономической политики правительства и гибко реагировать на рыночный спрос. В этом контексте мы отдаем предпочтение проектам, направленным на развитие инфраструктуры, стимулирование региональной торговли и кооперации, а также создание рабочих мест.

В частном секторе основной фокус сосредоточен на финансовых услугах, производстве (особенно в ненефтяных отраслях), агробизнесе, нефтехимии, розничной торговле и логистике. Также стратегически важным направлением для нас остается транспортный сектор, учитывая его ключевую роль в экономике Азербайджана и значимость для региональной интеграции.

- Какие новые возможности ЧБТР видит для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между странами-участницами? Планируются ли трансграничные проекты с участием двух и более стран, например, в сферах логистики, энергетики или цифровизации?

- ЧБТР реализует двойной мандат: содействие экономическому развитию стран-участниц и укрепление сотрудничества между ними. Мы открыты к рассмотрению и финансированию проектов, которые соответствуют этим целям.

Считаем, что потенциал экономической интеграции в регионе до сих пор реализован не в полной мере. Последние годы наглядно показали важность диверсифицированных торгово-экономических связей для повышения устойчивости стран перед лицом внешних шоков. Так, во время пандемии COVID-19 сбои в логистике и глобальных цепочках поставок лишь усугубили экономические трудности во многих странах. Это побудило правительства искать более устойчивые региональные решения и переходить от модели глобализации к так называемой “регионализации”. Страны начали искать возможности для диверсификации торговых маршрутов и углубления сотрудничества с соседними экономиками. Дополнительным фактором стала волатильность торговых режимов и рост протекционизма.

В этом контексте мы видим значительный потенциал для запуска с участием двух и более стран новых трансграничных проектов – в логистике, энергетике, цифровой инфраструктуре и других секторах. Наша бизнес-модель основана на запросах со стороны потенциальных клиентов, и мы готовы поддерживать такие инициативы при соблюдении критериев допустимости и экономической целесообразности.

- Какие "зеленые инициативы" обсуждаются ЧБТР с Азербайджаном? Планируются ли конкретные проекты в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности или устойчивого транспорта?

- Как уже отмечалось, Банк приветствует активные усилия Азербайджана по развитию “зеленой экономики" и переходу к устойчивым источникам роста. В настоящее время мы рассматриваем ряд возможностей в сфере производства энергии из возобновляемых источников.

Мы также заинтересованы в проектах, направленных на повышение энергоэффективности, устойчивое развитие городской и транспортной инфраструктуры, включая решения в области “зеленого транспорта". Учитывая поставленные правительством цели по декарбонизации экономики и расширению использования ВИЭ, мы рассчитываем на углубление сотрудничества в этом направлении и готовы предоставить как финансовую, так и экспертную поддержку.

- Как развивается сотрудничество между ЧБТР и Центральным банком Азербайджана? Рассматриваются ли совместные инициативы по укреплению финансовой стабильности, развитию цифровых финансовых технологий или совершенствованию нормативно-правовой базы?

- ЧБТР - это проектно-ориентированный институт, и, в отличие от таких организаций, как Международный валютный фонд или Всемирный банк, мы не участвуем в ведении прямого макроэкономического или политического диалога.

Тем не менее, Банк готов поддерживать проекты, направленные на укрепление финансовой стабильности, развитие правовой базы и институционального потенциала, как в государственном, так и в частном секторе. Один из ярких примеров - наш выпуск облигаций в национальной валюте Азербайджана. Мы стали первым международным финансовым институтом, разместившим манатные облигации на внутреннем рынке, что стало важным шагом в поддержке усилий правительства по дедолларизации экономики. Эта инициатива также способствовала развитию рынка капитала и укреплению устойчивости финансового сектора страны.

Другой пример - наше активное сотрудничество с местными банками. В рамках предоставления финансирования мы поощряем внедрение лучших практик в области корпоративного управления, управления рисками, комплаенса, кредитного анализа, реструктуризации и мониторинга портфеля. Такие подходы способствуют как устойчивости отдельных финансовых институтов, так и эффективности банковского сектора в целом. Пока существует интерес со стороны партнеров, ЧБТР готов оказывать поддержку в реализации подобных инициатив.

- В прошлом ЧБТР выпускал облигации в национальной валюте Азербайджана. Планирует ли Банк новые выпуски в манатах? Какие макроэкономические или рыночные условия будут ключевыми для принятия такого решения?

- Как и в других аспектах нашей деятельности, ЧБТР реагирует на конкретные запросы и потребности в странах-участницах. Ранее мы выпустили манатные облигации в ответ на существующий спрос и при наличии соответствующей нормативно-правовой базы. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с местными регуляторами и созданию благоприятных рыночных условий.

Сегодня мы продолжаем отслеживать интерес к национальной валюте со стороны финансовых учреждений и корпоративного сектора. В этой связи рассматриваются различные юридические и финансовые механизмы, которые позволяют нам предоставлять финансирование в манатах, как за счет новых выпусков облигаций внутри страны, так и за ее пределами.

Каждое такое решение оценивается индивидуально - в зависимости от текущих рыночных условий, макроэкономической ситуации и потребностей клиентов. Наша цель заключается в обеспечении доступа к национальной валюте на устойчивой и выгодной для всех сторон основе.

- Учитывая растущее значение транспортных коридоров, таких как Средний коридор, как ЧБТР оценивает потенциал инвестиций в региональные инфраструктурные проекты? Планирует ли Банк участие в инициативах, направленных на улучшение транспортной связанности между странами региона?

- Средний коридор представляет собой важнейший торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, способствующий укреплению экономических связей, расширению торговли и сотрудничества между странами-участницами. Инвестиции в транспортную инфраструктуру вдоль этого маршрута создают значительные возможности для ЧБТР как регионального банка развития.

Поддержка трансграничных проектов, улучшающих связанность и логистику, напрямую соответствует нашему мандату. Поэтому Банк намерен уделять приоритетное внимание проектам, связанным не только со Средним коридором, но и с другими ключевыми инициативами, такими как коридор “Север-Юг” и Великий шелковый путь, - особенно тем, что усиливают транспортную роль Азербайджана как стратегического хаба на евразийском пространстве.

Подобные проекты, как правило, масштабны и требуют комплексного взаимодействия между государственными структурами, международными партнерами по финансированию и частным сектором. ЧБТР готов сыграть активную роль в их поддержке как с точки зрения финансирования, так и институционального участия.

- Какие меры ЧБТР предпринимает для стимулирования развития частного сектора в странах-участницах, включая Азербайджан? Планируется ли создание новых инструментов или программ для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП)?

- В дополнение к традиционным инструментам — таким как прямые кредиты, синдицированное и совместное финансирование, а также ограниченное участие в капитале - в последнее время ЧБТР активно развивает направления, связанные с торговым финансированием.

Особое внимание уделяется и поддержке проектов государственно-частного партнерства, где Банк имеет обширный опыт. В 2023 году при Министерстве экономики Азербайджана было создано специализированное подразделение по вопросам ГЧП, которое уже работает над подготовкой новых проектов, включая инфраструктурные инициативы в транспортном секторе.

ЧБТР планирует тесно сотрудничать с этим подразделением, чтобы принять участие в финансировании будущих ГЧП-проектов. Кроме того, мы открыты к разработке дополнительных финансовых инструментов, адаптированных к нуждам малых и средних предприятий, которые играют важную роль в устойчивом развитии экономики.

- Насколько важен фактор геополитической стабильности в Черноморском регионе для ЧБТР при планировании долгосрочных инвестиционных программ? Как Банк адаптирует свою стратегию в условиях растущей турбулентности и изменяющихся приоритетов стран-участниц?

- Геополитическая и экономическая стабильность, безусловно, являются важными факторами для эффективной реализации проектов и взаимодействия с клиентами. Однако, как многосторонний институт развития, ЧБТР по своей природе работает в условиях политических и страновых рисков.

Наша задача - действовать контрциклически, предоставляя поддержку тогда, когда частные инвесторы склонны отступать. Мы используем свой уникальный статус, чтобы снизить риски для клиентов и позволить им сосредоточиться на реализации коммерчески жизнеспособных проектов, даже в условиях нестабильности.

Разумеется, в исключительных случаях, как, например, в период эскалации конфликта в Украине, Банк был вынужден временно сократить объем кредитования и сосредоточиться на защите своих позиций и интересов акционеров. Этот вынужденный шаг позволил нам сохранить устойчивость и вернуться к стратегии роста уже с июня 2024 года - несмотря на сохраняющиеся вызовы. Такой подход обеспечивает долгосрочную устойчивость нашей деятельности и позволяет оказывать поддержку регионам, где она наиболее необходима.