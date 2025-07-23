ЦБА: Напряженность с Россией не оказала значительного влияния на импортно-экспортные операции

ЦБА: Напряженность с Россией не оказала значительного влияния на импортно-экспортные операции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) держит под контролем влияние напряженности в отношениях с Россией на импортно-экспортные операции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции, посвященной решению ЦБА по параметрам процентного коридора.

"Россия является одним из основных торговых партнеров по ненефтегазовому сектору. Сегодня мы не видим резких изменений в этой сфере", - отметил он.

Директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров сказал, что на данный момент нет значительных изменений как в импорте-экспорте, так и в денежных переводах.