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ЦБА: Напряженность с Россией не оказала значительного влияния на импортно-экспортные операции

ЦБА: Напряженность с Россией не оказала значительного влияния на импортно-экспортные операции ЦБА: Напряженность с Россией не оказала значительного влияния на импортно-экспортные операции
Финансы
23 июля 2025 г. 12:05
ЦБА: Напряженность с Россией не оказала значительного влияния на импортно-экспортные операции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) держит под контролем влияние напряженности в отношениях с Россией на импортно-экспортные операции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции, посвященной решению ЦБА по параметрам процентного коридора.

"Россия является одним из основных торговых партнеров по ненефтегазовому сектору. Сегодня мы не видим резких изменений в этой сфере", - отметил он.

Директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров сказал, что на данный момент нет значительных изменений как в импорте-экспорте, так и в денежных переводах.

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Версия на английском языке CBA: Tensions with Russia doesn’t significantly affect imports, exports, and money transfers
Версия на азербайджанском языке AMB: Rusiya ilə gərginlik idxal-ixraca və pul köçürmələrinə əhəmiyyətli təsir etməyib

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