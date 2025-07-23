ЦБА пересмотрел прогнозы экономического роста

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в 2025 году экономика страны вырастет на 3%, а рост в ненефтегазовом секторе составит 4,2%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в 2025 году экономика страны вырастет на 3%, а рост в ненефтегазовом секторе составит 4,2%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению по параметрам процентного коридора.

В апреле ЦБА прогнозировал экономический рост в 2025 году на уровне 3,3%, в том числе по ненефтегазовому сектору - 4,7%.

По словам главы регулятора, в 2026 году прогнозирует рост экономики страны на 2,2%, а в ненефтегазовой части экономики - на 4,3%.

Напомним, что согласно представленному Министерством финансов среднесрочному бюджетному прогнозу на 2025-2029 годы, рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 3,7% вместо ранее ожидавшихся 3,5%. Прогноз по нефтегазовому сектору повышен с 0,5% до 1,2%, по ненефтегазовому - оставлен на уровне 4,9%.

Минфин прогнозирует экономический рост на уровне 3,2% в 2026 году. При этом ожидается снижение темпов в нефтегазовом секторе на 1,2% и увеличение в ненефтегазовом секторе на 5%.