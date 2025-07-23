О нас

ЦБА пересмотрел прогнозы экономического роста

ЦБА пересмотрел прогнозы экономического роста Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в 2025 году экономика страны вырастет на 3%, а рост в ненефтегазовом секторе составит 4,2%.
Финансы
23 июля 2025 г. 11:49
ЦБА пересмотрел прогнозы экономического роста
Report

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в 2025 году экономика страны вырастет на 3%, а рост в ненефтегазовом секторе составит 4,2%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению по параметрам процентного коридора.

В апреле ЦБА прогнозировал экономический рост в 2025 году на уровне 3,3%, в том числе по ненефтегазовому сектору - 4,7%.

По словам главы регулятора, в 2026 году прогнозирует рост экономики страны на 2,2%, а в ненефтегазовой части экономики - на 4,3%.

Напомним, что согласно представленному Министерством финансов среднесрочному бюджетному прогнозу на 2025-2029 годы, рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 3,7% вместо ранее ожидавшихся 3,5%. Прогноз по нефтегазовому сектору повышен с 0,5% до 1,2%, по ненефтегазовому - оставлен на уровне 4,9%.

Минфин прогнозирует экономический рост на уровне 3,2% в 2026 году. При этом ожидается снижение темпов в нефтегазовом секторе на 1,2% и увеличение в ненефтегазовом секторе на 5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan updates economic growth forecasts
Версия на азербайджанском языке AMB iqtisadi artım proqnozlarını yeniləyib

Другие новости из категории

Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд
Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд
23 июля 2025 г. 11:45
АБР пересмотрел прогнозы по инфляции и ВВП в регионе Кавказа и Центральной Азии
АБР пересмотрел прогнозы по инфляции и ВВП в регионе Кавказа и Центральной Азии
23 июля 2025 г. 11:38
ЦБА стремится приблизить AZIR к учетной ставке
ЦБА стремится приблизить AZIR к учетной ставке
23 июля 2025 г. 10:38
Центробанк Азербайджана обновил прогноз инфляции на 2025-2026 годы
Центробанк Азербайджана обновил прогноз инфляции на 2025-2026 годы
23 июля 2025 г. 10:37
ЦБА: Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос
ЦБА: Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос
23 июля 2025 г. 10:26
Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку
Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку
23 июля 2025 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2025)
23 июля 2025 г. 09:16
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.07.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.07.2025)
23 июля 2025 г. 09:00
Стоимость золота поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
Стоимость золота поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
23 июля 2025 г. 05:15
Названа сумма НДС, возвращенная за I полугодие потребителям в Нахчыване
Названа сумма НДС, возвращенная за I полугодие потребителям в Нахчыване
22 июля 2025 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi