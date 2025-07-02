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Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев

Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев В настоящее время разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Инфраструктура
2 июля 2025 г. 15:20
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев

В настоящее время разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом в интервью Report сказал региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман.

По словам вице-президента, у Азербайджана отличный потенциал в авиации, но перед ним также стоят определенные вызовы.

"Главным из них является пропускная способность аэропортов. Ожидается, что Международный аэропорт Гейдар Алиев скоро выйдет на полную мощность. В настоящее время разрабатывается мастер-план по развитию, который должен привести к программе эффективного расширения и модернизации существующих объектов в соответствии с международными стандартами. Аналогично, система управления воздушным движением требует модернизации", - заявил Р. Шварцман.

С другой стороны, по его словам, имеются и большие возможности.

"Прежде всего - выгодное географическое положение Азербайджана, соединяющего Европу и Азию. Это делает страну ключевым транзитным узлом, особенно для грузоперевозок. Эту роль подтверждает недавнее строительство грузового терминала с пропускной способностью 1,5 млн тонн. Также группа Silk Way объявила об инвестициях в строительство нового грузового аэропорта в СЭЗ "Алят", - добавил региональный вице-президент.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Şvartsman: "Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun inkişafı üçün master-plan hazırlanır"

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