Главреду Baza предъявили обвинение по статье о даче взятки

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностным лицам.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.
"Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ", - сказал он.
По некоторым данным, за предоставление информации он давал взятки полицейским из Краснодара и других регионов. Аналогичное обвинение предъявлено и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой.
Вчера утром силовики пришли с обысками в офис Baza. Позже стало известно о том, что как минимум пятеро сотрудников редакции, в том числе Трифонов задержаны и находятся на допросе.