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Главреду Baza предъявили обвинение по статье о даче взятки

Главреду Baza предъявили обвинение по статье о даче взятки Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу.
В регионе
23 июля 2025 г. 11:05
Главреду Baza предъявили обвинение по статье о даче взятки

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностным лицам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

"Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ", - сказал он.

По некоторым данным, за предоставление информации он давал взятки полицейским из Краснодара и других регионов. Аналогичное обвинение предъявлено и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой.

Вчера утром силовики пришли с обысками в офис Baza. Позже стало известно о том, что как минимум пятеро сотрудников редакции, в том числе Трифонов задержаны и находятся на допросе.

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