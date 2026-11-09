Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено

    Армия
    • 09 ноября, 2026
    • 13:05
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено

    В связи с Днем государственного флага, отмечаемым 9 ноября, на центральных улицах, проспектах и площадях Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров.

    Как сообщает Report, марши с участием военнослужащих стартовали в 11:00 и завершились в 13:00.

    В Баку по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага - на центральных улицах, проспектах и площадях проходят марши в сопровождении военных оркестров.

    Как сообщает Report, марши с участием военнослужащих стартовали в 11:00 и продлятся до 13:00.

    Марши организованы по следующим маршрутам:

    - Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - кинотеатр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал;

    - Аллея шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чемберекенд - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Ичеришехер - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг Азнефть - памятник Бахраму Гуру;

    - памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр "28 Mall";

    - спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

    - парк Г. Мусабекова - улица Абдуррагима бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

    Отметим, что марши также организованы на центральных улицах и проспектах Сумгайыта, Гянджи и Нахчывана.

    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено
    В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров - Обновлено

    День Государственного флага Военный оркестр
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